“Desearía poder retroceder en el tiempo”: Jefe de la MS-13 pide perdón a familia de joven que mandó asesinar de al menos 32 puñaladas

Un exjefe de la Mara Salvatrucha (MS-13) escribió una carta pidiendo perdón a la familia de un menor inocente al que ordenó asesinar, quien recibió al menos 32 puñaladas y golpes en la cabeza. El exjefe criminal dijo vivir atormentado por el crimen que cometió.

Erick López Flores, de 33 años, apodado ‘Mayimba’ quien era jefe de una clica de la MS-13 en Massachussets, fue sentenciado este lunes a 40 años de prisión por ordenar el asesinato del menor Herson Rivas, de quien creía estuvo cooperando con la policía, y cuyo cadáver fue encontrado en una zona boscosa en 2018.

La carta que el temido excriminal escribió desde una prisión de Rhode Island fue sometida en una corte federal de Boston poco antes de que se emitiera su condena, la primera que se impone a los seis pandilleros acusados por un asesinato que fue perpetrado con “extrema atrocidad y crueldad”.

Esto es parte de lo que decía la misiva:

“Realmente quiero que la familia de Herson sepa lo mal que me siento por matar a su hijo Herson. Sé que se sienten heridos y destruidos. Sé que soy parte de la razón. Me avergüenzo de lo que hice al ayudar a matarlo. Sé que no hay nada en este mundo que pueda decirle a la familia de Herson para que se sientan mejor.

Desearía poder retroceder en el tiempo y no subirme a mi auto esa noche. Sé que cuando tomé esa decisión causé la muerte de Herson. Me persigue todos los días. Sé que merezco ser castigado por ser parte del asesinato de Herson y cumpliré todos los días de mi sentencia sabiendo eso.

Cuando pienso en Herson pienso que ya no tiene una vida, ni siquiera una para estar en prisión, y pienso en cómo ayudé a quitarle la vida… Sé que no puedo traer a Herson de vuelta y que no puedo cambiar lo que hice, pero quiero hacer lo que sea para darle algo al mundo”.

No obstante, ese arrepentimiento no se lee en ninguna otra parte de su expediente judicial. El acusado y sus cómplices confesaron a las autoridades que planearon detalladamente y mataron sin tocarse el corazón a Herson Rivas el 30 de julio de 2018.

El crimen ocurrió luego de que Rivas fuera invitado con engaños a un parque infantil y mientras convivía con miembros de la clica ‘Sykos Locos Salvatruchos’ fue sometido y llevado a una zona boscosa, donde fue brutalmente apuñalado y golpeado, en un ataque autorizado por López Flores porque pensaba erróneamente que Rivas era un informante de la policía.

El cadáver del adolescente fue dejado allí y fue hallado tres días después, el 2 de agosto de ese año. La autopsia reveló que sufrió al menos 32 heridas de puñal y tenía lesiones en el cráneo.

Se prevé que esta semana sean enjuiciados otros tres implicados: Jonathan Tercero Yanes, alias ‘Desalmado’; Henri Salvador Gutiérrez, apodado ‘Perverso’; y Djavier Duggins, también conocido como ‘Haze’. Aún no han sido programadas las audiencias condenatorias de Marlos Reyes y Eliseo Vaquerano Cañas.

