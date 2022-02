¿Cómo los perdió? Ferrán Torres celebró el gol del FC Barcelona sin la marca ni el escudo en la camiseta [Video]

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El FC Barcelona compitió este jueves en un terreno desconocido desde la temporada 2003-2004, última vez que jugó en la Europa League. Igualó 1-1 frente al Napoli en un duelo que fue superior, pero no supo ganar y en el empate Ferrán Torres dejó una curiosidad que pocas veces se ve en el fútbol de élite.

Los dirigidos por Xavi Hernández perdían 0-1 desde el minuto 29 tras el gol de Piotr Zielinski y estaba urgido de remontar. Solo les alcanzó para empatar tras conseguir un polémico penal por una mano avistada por el VAR.

Ferrán Torres fue el ejecutante del tiro castigo y lo convirtió con categoría hacia la mano derecha el guardameta Meret. Lo insólito fue ver que el joven español celebró el gol con una camiseta que no tenía el logo de Nike ni el escudo del FC Barcelona.

Ferran Torres levels it for Barcelona 👀 pic.twitter.com/4KrZzYKejW — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) February 17, 2022

¿Jugó todo el partido con una camiseta sin escudo? La respuesta es no. Durante la primera parte tenía todo en regla, se notaban los símbolos en el pecho y no se sabe si se les cayeron o cambió de camiseta y esta no los tenía, Where did Ferran's badge go? 🤔 pic.twitter.com/7AvPmonKKM— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) February 17, 2022

El partido de vuelta por los octavos de final de la Europa League entre Napoli y Barcelona se disputará el jueves 24 de febrero en el estadio Diego Armando Maradona.

