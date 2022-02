Gennady Golovkin acusa de fraude a Canelo Álvarez mientras se especula de una trilogía

Entre la gloria y las críticas, así ha estado envuelta la carrera boxística de Saúl “Canelo” Álvarez. Mientras se termina de confirmar quién será su primer rival en 2022, crecen los rumores sobre una tercera pelea contra Gennady Golovkin, quien aprovechó para volver a calentar los ánimos del tapatío.

“Creo que gané esas dos peleas anteriores, y no hay manera en que cambie mi opinión. Hay gente que es feliz creyendo que pasó lo contrario (que perdí), pero me da igual. ¿Me amargo por eso? Sí, un poco; porque en esos momentos era la pelea más grande en el mundo”, dijo GGG en entrevista para el podcast Walking the Floor.

Back to the training routine 🦾 pic.twitter.com/mezfN4Tfco — Gennadiy Golovkin (@GGGBoxing) February 18, 2022

El primer enfrentamiento entre Golovkin y Álvarez resultó en un controvertido empate; mientras que para el segundo resultó vencedor el mexicano. En este sentido, el kazajo sw 39 años piensa que fue víctima de un fraude, situación que lo hizo cambiar su punto de vista sobre este deporte.

“Ese resultado fue un fraude”

“Ver que la gente pudo salirse con la suya, con ese fraude de resultado, hace que uno empiece a preguntarse qué está pasando en verdad. Comienzas a ver el boxeo no solo como un deporte, sino también como negocio. Esto, definitivamente, cambió mi perspectiva como peleador. Realmente, es así como funciona”, concluyó.

Han pasado cuatro años del último enfrentamiento entre GGG y Golovkin. En tanto, se especula que el mexicano recibió una propuesta de Eddie Hearn para un combate por los cinturones de peso supermediano, entre mayo y septiembre de 2022. Sin embargo, la decisión no ha sido tomada.

