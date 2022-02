Melania Trump se siente decepcionada: escuela de Oklahoma rechaza su donación

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A través de la fundación Fostering the Future, la ex primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump, hizo una donación que aparentemente ninguna escuela podría rechazar, sin embargo, un colegio fundado en Silicon Valley con un campus en Oklahoma se dio el lujo de hacerlo.



El viernes por la noche, Melania Trump informó por medio de su sitio web el desplante que vivió, del cual se dijo decepcionada, pero no sorprendida por el hecho.



“Recientemente una escuela de informática fundada en Silicon Valley con un campus en Oklahoma acordó trabajar con Fostering the Future. Se iban a otorgar varias becas a través del fondo designado preferido de la escuela, con sede en Tulsa, y la primera clase de estudiantes se inscribiría en el otoño de 2022. Había firmado el Acuerdo del Fondo Designado y estaba esperando la firma cuando la escuela me informó que no lo haría (quer no iba a) participar más. No aceptarían dólares de becas para estudiantes que lo merecieran, ni siquiera como un regalo anónimo. Me quedó claro que la Junta Directiva de la escuela organizó una decisión políticamente motivada”, escribió una dolida Melania.



La esposa del expresidente, Donald Trump, también señaló que no es la primera vez que “alguien” rechaza una de sus donaciones caritativas.



De acuerdo con el medio de comunicación Salon, en 2017 la Sra. Trump intentó donar una selección de libros del Dr. Seus a la biblioteca de la escuela primaria Cambridgeport en Massachusetts y la bibliotecaria de la escuela, Liz Phipps Soeiro, los rechazó.



“Puede que no sepas esto, pero el Dr. Seuss es un poco un cliché, un embajador cansado y desgastado de la literatura infantil”, dijo la bibliotecaria al tiempo que le recordó que las ilustraciones del Dr. Seuss están llenas de propaganda racista, caricaturas y estereotipos dañinos.



Como bien menciona Melania Trump en su texto, con éste sería el tercer rechazo que recibe y recordó aquel donde un posible socio rechazó la oportunidad de promover nuestros objeticos filantrópicos compartidos en torno a su visita a África.



“Aquellos que atacan mis iniciativas y crean la apariencia de incorrección son, literalmente, asesinos de sueños. Han cancelado las esperanzas y los sueños de los niños al intentar cancelarme”, enfatizó.

Te puede interesar: