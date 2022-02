¡Derechazo directo al rostro! Excampeón de la NBA protagonizó lamentable golpiza con entrenador rival en la NCAA [Video]

El dos veces campeón de la NBA con Miami Heat y actual entrenador de Michigan en la NCAA, Juwan Howard, protagonizó una violenta reacción este domingo al golpear a integrantes del cuerpo técnico de Wisconsin.

Howard expresó su molestia luego que el coach Greg Gard solicitara un tiempo muerto faltando 15 segundos del reloj, en la victoria de Wisconsin 77-63 ante Michigan.

A fight broke out between Michigan and Wisconsin during the postgame handshake line. pic.twitter.com/AiWIwyzj8w — CBS Sports (@CBSSports) February 20, 2022

La trifulca comenzó a segundos del pitazo final con un acalorado intercambio de palabras que rapidamente involucró jugadores, cuerpo técnico y a ambos entrenadores.

Posteriormente, Howard lanzó un golpe al asistente de Wisconsin Joel Krabbenhoft y eso fue suficiente para que empezara una batalla campal que se mantuvo por varios minutos.

Juwan Howard throws a punch. pic.twitter.com/HiC3y7yKvG — Jeff Goodman (@GoodmanHoops) February 20, 2022

En otra de las tomas más cercanas de un camarógrafo se aprecia como varios involucrados en la rencilla cayeron al tabloncillo, víctima de los golpes y empujones.

Se lió parda entre Juwan Howard y Greg Gard, los entrenadores de Michigan @umichbball y Wisconsin @BadgerMBB cuando acabó el partido. ¡Cosas que no nos gusta ver! pic.twitter.com/lIyv4DMMTs — Planeta NCAA (@PlanetaNCAA) February 21, 2022

Los hechos fueron fuertemente condenados por los relacionados a la liga universitaria de baloncesto así como también por los fanáticos que no estuvieron de acuerdo con la acción irresponsable de Howard.

Las críticas propiciaron que este lunes, el propio Howard publicara un comunicado disculpándose por sus acciones sobre la cancha.

“Después de tomarme un tiempo para reflexionar sobre todo lo que sucedió, me doy cuenta de lo inaceptables que fueron mis acciones y mis palabras, y cómo afectaron a tantos. Lo siento mucho“, se lee en texto. Juwan Howard releases a statement apologizing for his actions in the altercation after Michigan's game against Wisconsin. pic.twitter.com/if4ZyPRvYd— Bleacher Report (@BleacherReport) February 22, 2022

“Ofrezco mis más sinceras disculpas a mis jugadores y sus familias, mi personal, mi familia y los fanáticos de Michigan en todo el mundo. Me gustaría disculparme personalmente con el entrenador asistente de Wisconsin, Joel Krabbenhoft, y su familia también”, añadió.

Por último, habló sobre lo que representa pertenecer a la Universidad de Michigan y sobre cómo no dio el ejemplo adecuado para los estudiantes y atletas.

“Aprenderé de mi error y este error nunca volverá a suceder“, espetó.

Juwan Howard disputó 19 temporadas en la NBA y logró coronarse en dos oportunidades en sus últimos años en la liga, en 2012 y 2013 con Miami Heat.

