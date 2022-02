Jenni Rivera: los mensajes en su cuenta de Instagram que causan confusión en sus fanáticos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En la cuenta de Instagram de Jenni Rivera han publicado una serie de fotografías que han causado conmoción en los seguidores de “La diva de la banda”.

Tres fotografías recién publicadas es todo lo que hay en la cuenta de la fallecida cantante mexicana. Una dice “2022” sobre un fondo negro, la siguiente imagen es una con fondo negro en la que destaca la artista y la tercera imagen es una que dice “el legado continúa”.

Este trío de imágenes ha causado la reacción de los seguidores de la cantante mexicana, quienes incluso llegaron a expresar su deseo de que anunciarán que Jenni Rivera continúa con vida.

“ya jenni dime q estás viva”, “Ya di que estás viva porfa, ando con el jesus en la boca ¡NO PUEDO DORMIR EN LA NOCHE!”, “Ooo pues mija tas viva o no reina”.

Hasta los momentos se desconoce qué es lo qué está sucediendo con la cuenta de la cantante. Se presume que anunciarán algún proyecto relacionado a “la diva de la banda” y su legado musical.

La cuenta de Instagram de Jenni Rivera tiene más de 1.9 millones de seguidores y fue creada el 6 de febrero del año 2015, poco más de dos años después del fallecimiento de la cantante, que fue el 9 de diciembre del 2012.

Estos son algunos de los demás comentarios que los seguidores de “La diva de la banda” han dejado en estas misteriosas publicaciones:

“Esta bien que la hagan de emoción, pero creo que no deberíamos de emocionarnos pensando que está viva, no está viva no es así, nosotros la mantenemos viva en las pedas, en el recuerdo en las canciones pero físicamente ya no está”.

“Te amooooo reina, ojalá estes viva”.

“No jueguen con los sentimientos porfa”.

“Mi mamá me dio la vida, pero Jenni me dio las ganas de vivirla”.

“Por favor díganme que estaba escondida en Tlaxcala donde nadie conoce ese lugar”

Hasta ahora, se mantiene el suspenso entre los seguidores de la cantante mexicana. Ellos esperan que próximamente les den más pistas de qué es lo que está sucediendo en torno a Jenni Rivera y su legado. View this post on Instagram A post shared by Jenni Rivera (@jennirivera)

