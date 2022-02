Miss Alabama muere en misterioso accidente; Zoe Sozo Bethel sufrió daño severo en el cerebro y se encontraba en coma

Zoe Sozo Bethel, quien fue coronada Miss Alabama for America Strong 2021, murió como resultado de las heridas recibidas en un accidente no clarificado.

Los parientes de la joven de 27 años anunciaron el domingo desde su cuenta de Instagram la trágica noticia, ocho días después de que resultara herida en el accidente.

“El viernes, 18 de febrero del 2022, aproximadamente a las 5:30 am., hora del Este, en Miami, Florida, nuestra querida Zoe Sozo Bethel pasó de esta vida a la otra tras sucumbir a las heridas”, lee la entrada.

Los parientes de la fallecida destacaron la capacidad de Bethel para tocar los corazones de la gente y su involucramiento en varias organizaciones.

“Ella era la actual Miss Alabama (for America Strong), comentarista política de RSBN (Right Side Broadcasting Network), Embajadora de marca para Turning Point USA, y Liberty University’s Falkirk Center. Ella también era portavoz de Students for Life y afiliada de Project Veritas”, enumeró la familia.

La semana pasada, los familiares de Bethel informaron, también por Instagram, que la joven estuvo involucrada en una accidente, que sufrió daño severo en el cerebro y que se encontraba en coma. Pero no especificaron el tipo de accidente.

“Desafortunadamente los doctores están diciendo que el daño no puede ser reparado y que no tendría mucho tiempo de vida”, lee una publicación en la red social que cita People. “Estamos orando para que Dios haga su voluntad, independientemente de lo que pueda ser”, agrega el aviso.

Los parientes abrieron una cuenta en GoFundMe para cubrir los gastos médicos y funerarios. La campaña, creada hace cinco días, ya supera los $44,000 dólares en donaciones.