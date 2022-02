Cliente molesto por corte de pelo intentó incendiar una barbería latina en Nueva Jersey: insólito video

Un hombre aparentemente molesto por el corte de pelo que le hicieron a su padre entró a una barbería latina en North Bergen (Nueva Jersey) y arrojó gasolina en el piso.

Un video de seguridad captó al hombre de 30 años vertiendo líquido con una lata roja de gasolina en el piso de la barbería “The Zone”, alrededor de las 12:20 p.m. del lunes. Había alrededor de 15 personas en el negocio, incluido un niño de 4 años.

Los presentes se apresuraron a agarrar al sospechoso. El video muestra a un hombre resbalarse en el piso al caminar sobre la gasolina. Cuando llegaron los oficiales, encontraron trabajadores sujetando al sospechoso afuera y recuperaron una lata de combustible de 5 galones.

“No tengo fósforos”, parece gritar el sospechoso no identificado en el video mientras lo sujetan, detalló Pix11.

El padre del sospechoso aparentemente le dijo que le habían cobrado de más por un corte y que las tijeras no estaban desinfectadas, según las fuentes. Pero la dueña de la barbería, Licelys Olmo, dijo que el cliente no tuvo ningún problema cuando se cortó el cabello e incluso dio una propina de $4 dólares al barbero. Agregó que nunca había visto al detenido antes del día del incidente.