Dicen que Chiquis Rivera copió a Karol G: ¿quién luce mejor desnuda y bajo el agua?

A Chiquis Rivera le dijeron que se copió de Karol G. La cantante e hija de la fallecida Jenni Rivera publicó una serie de fotografías en las que posa desnuda desde una piscina bajo la luz del sol.

Esta publicación de Chiquis fue hecha días después de que Karol G mostrara sus atributos desnuda desde el mar.

En los comentarios que le dejaron a Chiquis Rivera en estas sensuales fotografías le dijeron que se copió de Karol G: “Le copio a karol g”, “también cuando vi la foto se me vino a la mente KAROL G”, “lo mismo pienso”, “y si, apenas iba a escribir eso, más originalidad”.

La foto de Karol G fue publicada con motivo de su celebración de cumpleaños. La cantante colombiana cumplió 31 años de edad el 14 de febrero. “Foticos mías en el mar, mi lugar favorito tratando de ocultar un poco lo obvio, lo natural , lo perfecto, celebrando la vida, las bendiciones y la magia de poder cumplir sueños”, escribió la colombiana cuando publicó las fotografías que hasta el momento tienen más de 11 millones de me gustas.

Esta imagen despertó sensaciones en millones de fanáticos que siguen a la artista colombiana y ex novia del cantante Anuel, quien ahora mantiene una relación sentimental con Yailin “La más viral”.

Mientras que la fotografía de Chiquis fue publicada apenas días después del lanzamiento de su libro “Invencible”. En esas imágenes, donde Chiquis está sumergida en la piscina y acompañada de dos lindos perritos y una taza de café, levantó el reclamo de su tío Lupillo Rivera ante el atrevimiento de Chiquis.

“CHIKIS… What are you doing!?”, le escribió Lupillo Rivera y hasta el momento ese comentario tiene más de 1.731 me gustas.

Esta no ha sido la primera vez que Lupillo le deja comentarios de este tipo a su sobrina. En otra ocasión, Chiquis se dejó ver luciendo un sensual body blanco bastante ajustado y posando sobre la cama y Lupillo comentó: “CHIKIS…what are you doing!!!!… Ponte ropa”.

