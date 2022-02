El atrevido video de Diosa Canales cantando y bailando sin sostén durante una presentación

Diosa Canales es una verdadera especialista cuando se trata de publicar contenido altamente erótico y sensual en Instagram que siempre da de qué hablar. La venezolana es dueña de un cuerpo envidiable y cada día gana más seguidores en sus redes sociales.

Hace unos días, la cantante y vedette causó revuelo al subir un par de atrevidos videos que enloquecieron a sus fans debido a que en ellos aparece cantando y bailando sin sostén durante una presentación que realizó en Colombia junto a su esposo José Roberto Rojas, mejor conocido como Sigicash.

“Disculpen que se me rompió el traje 🤭”, escribió al pie de uno de los clips que han sido bastante reproducidos y comentados.

“Eres una mujer sensualmente hermosa, encantadora y muy original. Por ahí le dicen divas a las Kardashian, ¿será que no ven que las mujeres latinas sí tienen sabor y cuerpos de diosas?”, dijo un usuario.

“Que cuerpazo. Felicidades 👏👏”, agregó otro.

“Mamacita rica 🔥🔥”, aseguró otro más.

Previamente, Diosa Canales compartió una foto posando frente a un espejo donde hizo alarde de su increíble figura, particularmente su abdomen de acero, torneadas piernas y caderas, mientras usa una tanga blanca de encaje apenas visible. View this post on Instagram A post shared by Diosa Canales 💋 Dios conmigo (@diosamundial)

