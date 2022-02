¿En búsqueda del “Me gusta” de Karol G? James Rodríguez presumió su físico en Instagram y no dejaron de mencionarle a la “Bichota”

James Rodríguez presumió de atlética figura con una fotografía que publicó en su cuenta de Instagram. El futbolista colombiano dejó ver su torso sin camisa y todos sus músculos al usar solo un short deportivo.

“Mejorando”, escribió el futbolista junto a un emoticon de una carita divertida. Esta publicación hasta el momento tiene más de 912 mil me gustas y más de 6,000 comentarios.

Entre los cientos de comentarios que tiene la fotografía destacan aquellos en los que al futbolista le mencionan a Karol G, la cantante colombiana con la que se le ha relacionado sentimentalmente en diversas ocasiones.

Estos son algunos de los comentarios que le dejaron a James Rodríguez: “lo que se come Karol”, “Y la @karolg?”, “Todo eso de la @karolg”, “@karolg el hombre con el que te casas”, “papacito @karolg”, “Dios miooooooooooo vamos @karolg”, “Dice @karolg kiubo pues papasito”.

Incluso llegaron a decirle que está “buscando el like de Karol”.

Desde hace algunos meses se rumora que Karol G y James Rodríguez podrían tener una relación sentimental. Los rumores tomaron vuelo cuando el futbolista de la selección colombiana se pintó el cabello de color turquesa, el mismo que desde hace algún tiempo luce Karol G en su larga melena.

Los seguidores de ambas personalidades han reaccionado de diversas maneras ante la posibilidad de que exista un romance entre ellos. Algunos están totalmente de acuerdo :

“Por lo menos se fijó en algo mejor”, “Este esta mas guapo y se ve que si se baña el otro parecía que nunca se bañaba”, “Que bueno quizás este no le pegues los cachos como los otros novios”, “Ojalá sea cierto para que su ex aprenda a cambiar pero por algo mejor no por lo peor”, “Que bueno ojalá y sea cierto ella merece un amor bonito alguien que la quiera respete valore y trate como una reina”, les escribieron en una publicación que hizo Telemundo al respecto.

Asimismo, en otra publicación del canal de televisión en Instagram, algunos fanáticos también manifestaron que no están de acuerdo con una relación entre Karol G y James Rodríguez: “Definitivamente NO”, “No pegan”, “En serio!! Pues ha bajado de nivel de Shannon de Lima a Karol G que mal gusto, James”, “No, él se mira muy inocente para ella”.

