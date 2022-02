Qué bebidas causan piedras en los riñones

Los cálculos renales o piedras son depósitos químicos anormales y duros que se forman dentro de los riñones. Se forman cuando ciertas sustancias se concentran en el cuerpo. Algunos alimentos y bebidas pueden favorecer la formación de cálculos renales cuando se consumen en altas cantidades.

Harvard Health explica que las piedras o cálculos renales se forman inicialmente como cristales, cuando las sustancias como el calcio, el oxalato y el ácido úrico se concentran en la orina; luego estos cristales se convierten en masas más grandes.

“La mayoría de los cálculos se producen cuando el calcio se combina con el oxalato. Los cálculos también se pueden formar a partir del ácido úrico”, señala Harvard. El Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS) indica que también es más probable que se desarrollen cálculos renales si no se bebe suficiente agua y otros líquidos.

Bebidas que pueden contribuir a formación de cálculos renales

1. Batidos de proteína

La proteína es un nutriente necesario para el cuerpo. Pero consumir proteína en exceso, puede tener efectos no deseados. El Programa de Evaluación y Tratamiento de Cálculos Renales de la Universidad de Chicago explica que al igual que el azúcar, las cargas de proteínas aumentan el calcio en la orina, y el calcio en la orina es un factor de riesgo importante para la formación de cálculos.

La cantidad de proteína diaria recomendada por la OMS es de entre 0.8 y 1 g por cada kilogramo de peso corporal.

2. Refrescos de cola

Especialistas en Urología de las Carolinas comparten que las bebidas de cola oscuras, el ponche de frutas artificial y el té dulce son bebidas que contribuyen a los cálculos renales. Esto se debe a que estas bebidas contienen cantidades más altas de fructosa o ácido fosfórico, sustancias que contribuyen a los cálculos renales.

3. Suplementos de vitamina C bebibles

Demasiada vitamina C puede tener efectos negativos. Harvard comparte que algunos estudios han demostrado que las personas que toman altas dosis de vitamina C en forma de suplementos tienen un riesgo ligeramente mayor de desarrollar cálculos renales. Eso puede deberse a que el cuerpo convierte la vitamina C en oxalato.

La ingesta diaria recomendada de vitamina C es de 75 mg para las mujeres y 90 mg para los hombres. El máximo en suplementos es de 2g, según los NIH. WebMD sugiere no tomar más de 500 mg al día para evitar riesgos.

4. Jugos de remolacha

La remolacha al igual que las espinacas son ricas en oxalato, lo que puede contribuir a la formación de cálculos renales.

WebMD señala que comer o beber alimentos ricos en calcio al mismo tiempo que los alimentos ricos en oxalato, puede ayudar al cuerpo a manejar el oxalato sin convertirlo en un cálculo renal. “Así que acompaña tu ensalada de espinacas con queso bajo en grasa. Mezcla nueces o bayas en yogur. Beber leche no causa cálculos renales”.

El NHS señala que mayoría de los cálculos renales pequeños pueden desecharse en la orina y probablemente se puedan tratar en casa. Además de un tratamiento, beber muchos líquidos, es evitar las bebidas gaseosas, beber agua con jugo de limón y no comer demasiada sal, ayudara a eliminar las piedras.

Cuando los cálculos renales son demasiado grandes para eliminarlos de forma natural, generalmente se eliminan mediante cirugía.

