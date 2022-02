Thomas Tuchel no esconde su preocupación por la situación de Roman Abramovich en el Chelsea

El Chelsea FC está en un momento muy delicado y no por lo futbolístico, sino que su máximo mandatario, Roman Abramovich, puede ser uno de los perjudicados por los ataques bélicos de Rusia a Ucrania, ya que el nombre del magnate ruso salió a relucir por el parlamento de Reino Unido a pesar de no haber recibido ninguna sanción hasta ahora.

De esta manera, el técnico del conjunto “Blue” no escondió su preocupación por este inconveniente, debido a que tanto a él, como a sus jugadores les pueden afectar enormemente de cara a los venideros compromisos de Liga o Champions League.

“Creo que la situación es demasiado grande y nadie puede aislarse de ella, se trata de Europa, está en Europa y somos parte de Europa. No podemos dejar a un lado todo. Me encantaría ejercer mi derecho a no comentar sobre esto hasta que se tome una decisión, pero somos conscientes de ello y nos distrae, nos preocupa”, señaló Thomas Tuchel a los medios.

En medio de todo el problema entre ambas naciones, el club inglés se medirá este domingo al potente Liverpool de Mohamed Salah y Sadio Mané, en el partido correspondiente a la final de la Copa de la Liga en el histórico y brilla Estadio de Wembley.

“Tal vez la gente entienda que yo, como entrenador. o los jugadores, no tenemos la idea de lo que realmente está pasando. En este momento no nos sentimos responsables de todo esto. Pero sentimos que es horrible y que no puede haber dudas al respecto”, agregó el alemán.

La incógnita sobre el futuro de Abramovich, se une otros acontecimientos deportivos entre los grandes clubes de Europa como fueron los casos de Manchester United y el Schalke 04; quienes decidieron desprenderse de sus patrocinantes rusos.

“No hay escapatoria. No hay que cerrar las puertas y ahora nos enfocamos en el fútbol. Todavía tenemos el privilegio de vivir en paz y libertad aquí donde estamos ahora”, finalizó el entrenador.

A pesar de todo lo que está sucediendo en suelo ucraniano, las grandes ligas europeas se han mantenido en cada de sus acciones. Mientras que la Euroliga ha tenido que suspender varias jornadas en Rusia. En el caso del Chelsea, deberán esperar momentáneamente que sucede con su máximo mandatario.

