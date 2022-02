Los jóvenes están hablando

No es sorprendente, dado el profundo malestar social, un mayor reconocimiento de las injusticias, las disparidades en la salud y muchas más inequidades de las que nuestra juventud han sido víctimas. A pesar de la frustración que sienten muchos, es fantástico ver un aumento del 3.4 por ciento en la participación de votantes jóvenes entre los años 2016 y 2020, el aumento más alto de cualquier grupo de edad. En la ciudad de Nueva York, también vimos la elección del concejal más joven de la historia (Chi Ossé – Brooklyn), quien forma parte de la clase más diversa de concejales jamás elegidos.

Es esencial que sigamos encontrando maneras de darle a los jóvenes más vías para ejercer su fuerza cívica. Una oportunidad de la que rara veces hablamos es la posibilidad de que personas tan jóvenes como de 16 años se unan a sus juntas comunitarias locales. Estas juntas ayudan a tomar decisiones importantes en nombre de las comunidades, desde cómo se gastan los dólares de la ciudad en sus comunidades a lo que se construye y no se construye en los vecindarios.

Personalmente, no descubrí las juntas comunitarias hasta que tenía 20 años y ya me había comprometido políticamente y había comenzado mi carrera. Desde muy joven, vi la necesidad de activarme, de ayudar a cambiar las condiciones en mi vecindario y en otras comunidades donde vi la necesidad de un cambio. Lamento no saber que las juntas comunitarias eran un medio para participar cívicamente cuando era adolescente, porque tal vez me hubiera unido a una y comencé a hacer que mi voz se escuchara antes.

Daniel-José Cyan, de 22 años, residente de Bushwick, estudiante y miembro reciente del Consejo Asesor Juvenil de Brooklyn Community Foundation, está de acuerdo con la importancia y el poder de la participación de los jóvenes y dice: “A los jóvenes a menudo se les silencia la voz, se les reduce sus contribuciones y opiniones. Los jóvenes no solo somos el futuro”.

Como líderes de Brooklyn, sabemos que los jóvenes del condado son fundamentales para el éxito de nuestro condado, especialmente a medida que trazamos una mejor manera de salir de la desesperación y el daño de los últimos dos años. Los jóvenes son visionarios, sus ojos están abiertos a la injusticia y exigen un cambio. No podemos tener éxito en la realización de un Brooklyn equitativo y lleno de oportunidades sin las voces de nuestra juventud y su participación en este momento.

Las juntas comunitarias en la ciudad de Nueva York actualmente están aceptando aplicaciones y los jóvenes de 16 años son elegibles para solicitar un nombramiento en sus juntas.

Servir en una junta expone a los participantes a las políticas y desarrolla y provee

una comprensión de las palancas de poder en el gobierno y las comunidades. Hay flexibilidad en la participación, por lo que es una gran oportunidad para los estudiantes ocupados de la escuela secundaria y la universidad y, lo mejor de todo, nos beneficiamos del entusiasmo que traen.

Recientemente, 16 jóvenes de Brooklyn se unieron al consejo asesor del programa de subvenciones “Invest in Youth” del Brooklyn Community Foundation, ayudando a la fundación a otorgar $2.5 millones a organizaciones con enfoco al servicio de los jóvenes. Estos jóvenes activistas estudiantiles ayudaron a guiar a los consejos asesores para identificar y garantizar que los programas que sus compañeros necesitaban y deseaban fueran los que recibieran subvenciones.

Si bien existen oportunidades, también lo hace el escepticismo y les causa duda. Demasiados jóvenes no creen que puedan marcar la diferencia y hacer sus opiniones contar. Pero nada podría estar más lejos de la verdad. Y a todos aquellos escépticos pero interesados, les decimos: den un paso adelante, pueden marcar la diferencia, pero solo si se involucran.

Entonces, si eres joven, ahora es tu oportunidad. Hoy es tu día. Involucrarse. Haz que tu voz sea escuchada. Hacer la diferencia. Y construye el futuro que quieres ver.

Las aplicaciones para la junta comunitaria de Brooklyn están abiertas hasta el 4 de marzo de 2022. Para postularse, visite www.brooklyn-usa.org.

Antonio Reynoso es el presidente del condado de Brooklyn y la Dr. Jocelynne Rainey es presidenta y CEO de Brooklyn Community Foundation