Balacera mortal en licorería de East Harlem: NYPD publica video en busca del pistolero

NYPD divulgó un dramático video de la balacera en una licorería en East Harlem donde Shaquell Gainey, un joven de 25 años, resultó muerto el fin de semana.

Las imágenes, publicadas la madrugada de ayer, muestran al sospechoso el sábado alrededor de las 11 p.m. paseando por la acera. Luego se detuvo frente a la tienda “Liquors INC” en First Avenue, cerca de East 116th Street, donde disparó al menos una ronda, justo cuando alguien entraba corriendo.

Luego abrió fuego nuevamente hacia el negocio. Un hombre parado junto a la puerta parece apartarse del camino y luego pasa corriendo junto al pistolero, según el video. Gainey fue baleado en el pecho durante la pelea y no está claro si él era el objetivo. Fue trasladado de urgencia al Harlem Hospital, donde lo declararon muerto, reportó New York Post.

El sospechoso fue descrito como de unos 6 pies de altura y de complexión delgada. No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.