Tras varios años de escándalos, Lindsay Lohan firma contrato con Netflix para hacer dos películas

Lindsay Lohan, famosa por sus roles en películas como ‘Mean Girls’ y ‘Freaky Friday’, está ampliando su relación con Netflix tras firmar un acuerdo para otras dos cintas originales como protagonista, según anunció este martes la plataforma.

La noticia llega luego de que Lohan estelarizará ‘Falling for Christmas’, una comedia romántica navideña que debutará en Netflix a finales de este año. En esta, la actriz interpreta a una heredera mimada y recién comprometida que sufre un accidente de esquí, provocándole amnesia total y obligándola a estar al cuidado de un apuesto propietario de un hotel (Chord Overstreet) y su precoz hija, días antes de Noche Buena.

“Estamos muy contentos con nuestra colaboración con Lindsay hasta la fecha, y estamos encantados de continuar nuestra asociación con ella“, dijo Christina Rogers, directora del área de Cine Independiente de Netflix, en un comunicado. “Esperamos llevar más de sus películas a nuestros miembros de todo el mundo“.

Lohan también es recordada por sus papeles en películas como ‘Machete’, ‘Bobby’, ‘A Prairie Home Companion’, ‘Herbie Fully Loaded’ y ‘The Parent Trap’.

Esta colaboración de Lindsay Lohan con Netflix ha sido calificada como un “aire fresco” y una especie de “resurrección” por parte de la actriz, luego de vivir varios años bajo la sombra del escándalo, adicciones y demás problemas personales. View this post on Instagram A post shared by Lindsay Lohan (@lindsaylohan)

También te puede interesar:

Lindsay Lohan se redime de su turbulento pasado en el Super Bowl LVI

Polémica propiedad de Lindsay Lohan en Sierra Towers se pone en venta por $4.2 millones