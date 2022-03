5 alimentos usados como remedios naturales para reducir el azúcar en sangre

Algunos alimentos, hierbas y especias son usados como remedios naturales para reducir los niveles de glucosa en sangre. Investigadores han realizado estudios en varios de estos remedios para determinar sus compuestos activos y sus efectos, algunos de ellos han encontrado asociaciones positivas.

Antes de consumir cualquier remedio natural, las personas deben consultar al médico para evitar interacción con medicamentos, efectos negativos y cambios rápidos peligrosos en los niveles de glucosa en sangre.

1. Vinagre de manzana

Diversos estudios han encontrado que el vinagre de sidra de manzana reduce los niveles de glucosa en sangre después de las comidas.

“El vinagre de sidra de manzana no curará la diabetes, pero puede reducir moderadamente los niveles de glucosa en la sangre. No reemplazará a ningún medicamento para la diabetes, pero es una adición lo suficientemente segura a un plan de tratamiento de la diabetes (siempre y cuando no tenga una enfermedad renal)”, comparte el Centro Médico de la Universidad de Chicago.

El vinagre de sidra de manzana debe diluirse ya que erosiona el esmalte e irrita la garganta. Una o dos cucharadas de vinagre en un vaso con agua.

2. Canela

El Centro Nacional de Salud Complementaria e Integrativa (NCCIH) indica que la canela tiene una larga historia de uso en la medicina tradicional en varias partes del mundo, incluidas China, India y Persia (Irán).

La canela puede reducir el azúcar en la sangre actuando como la insulina y aumentando la capacidad de la insulina para mover el azúcar en la sangre a las células, según explica Healthline.

3. Berberina

La ingesta de berberina parece reducir ligeramente los niveles de azúcar en sangre en personas con diabetes, comparte MedlinePlus (Biblioteca Nacional de Medicina). La berberina es un componente activo que se encuentra en algunas plantas como el agracejo europeo y la cúrcuma de árbol.

La berberina se ha utilizado de forma segura en dosis de hasta 1.5 gramos al día durante 6 meses. Entre los efectos secundarios que puede ocasionar usu consumo, se incluyen diarrea, estreñimiento, gases y malestar estomacal.

4. Ginseng americano

El ginseng americano también contiene sustancias químicas llamadas ginsenósidos, que parecen afectar los niveles de insulina y reducir el azúcar en sangre.

MedlinePlus señala que el ginseng americano probablemente sea seguro cuando se usa a corto plazo. Se han utilizado de forma segura dosis de 100 a 3000 mg al día durante un máximo de 12 semanas.

5. Semillas de fenogreco

Las semillas de fenogreco se han usado en la medicina alternativa para bajar los niveles de azúcar en la sangre después de las comidas en personas con diabetes tipo 1 o tipo 2. Estudios han encontrado que las personas que ingieren fenogreco experimentan una en los niveles de azúcar en la sangre, uno de ellos realizado por investigadores de la Universidad de Basora (Irak).

El polvo de semilla de fenogreco ha sido utilizado con mayor frecuencia por adultos en dosis de 5 a 10 gramos por vía oral al día. El extracto de semilla de fenogreco se ha utilizado con mayor frecuencia en dosis de 0.6 a 1.2 gramos por vía oral al día.

