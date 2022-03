Despierta América: Jomari Goyso se olvida de su amistad con Jacqueline Bracamontes y habla de los ataques a William Levy

Despierta América pidió la opinión del público. En la sección de opinión Carlitos Calderon habló sobre las declaraciones recientes de Elizabeth Gutiérrez en donde pide respeto por el papá de sus hijos, el actor William Levy. Sobre este escándalo y la separación que atraviesan opinó también Jomari Goyso, quien hace ya varias semanas forma parte regular del programa matutino de Univision.

Jomari lo tiene claro, la razón por la cual ambos están siendo noticia es porque su separación se hizo pública, a raíz de una publicación de Levy. Pero también destaca que el hecho de que Elizabeth rompiera el silencio, por primera vez, y hablara de las infidelidades de su ahora ex, destinando palabras directas para Jacqueline Bracamontes, hicieron que sin duda alguna muchos otros saltaran encima del actor cubano.

Olvidándose de su amistad con Bracamontes, Jomari fue muy observador al decir que muchos no habían leído el libro, por esta razón la opinión de Ely estaba un poco sesgada, ya que los señalamientos que ésta hizo en contra de la protagonista de Sortilegio, no estaban expresados de la forma en que ella narró. Por esto la mismísima Jacqueline Bracamontes, sin ahondar en sus declaraciones, le pidió al público que volvieran a leer su escrito. De ahí que ahora muchos sigan opinando al respecto, atacando aún más a Levy.

Hay que recordar que desde siempre el actor cubano ha sido no sólo considerado galán, sino también infiel, porque son muchas las famosas con las que se le ha ligado sentimentalmente, aún cuando para esos momentos él aún mantuviera una relación oficial con la madre de sus hijos. Otra mujer con la que fue visto siendo infiel, según la prensa rosa, fue la ex Miss Universo, Ximena Navarrete.

Cuando Jacqueline Bracamontes lanzó su libro La Pasarela de Mi Vida conversó con varios medios y habló sobre su relación con William Levy y esto fue lo que contó sobre su relación.

¿Pero qué fue lo que dijo Elizabeth Gutiérrez?

Elizabeth Gutiérrez rompió el silencio y habló de lo que nunca antes había hablado. En entrevista con Erika de la Vega, la ahora supuesta ex de William Levy, dijo con total claridad y refiriéndose a Jacqueline Bracamontes: “Yo la admiraba, pensaba que era una buena mujer, desafortunadamente me tocó conocer otro lado de ella. Nadie me lo contó yo lo viví, no me parece que después escriba un libro y quiera verse como una víctima cuando no fue así, y aparte meter esa parte de mí de que me embaracé se me hace de mal gusto“. View this post on Instagram A post shared by Erika De La Vega (@erikadlvoficial) Pero Elizabeth, aunque no guarde rencor lo tiene todo claro y además aseguró: “Para mí es una falta de respeto a ambas familias, porque, ¿para qué contar algo así? También pienso que si eres capaz de pensarlo, eres capaz de hacerlo. Yo gracias a Dios no tengo la necesidad de amarrar a un hombre, yo solo tengo dos hijos”.

