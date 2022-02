La hija de Alicia Machado quiere implantes de seno como regalo de 15 años

Dinorah Valentina, la hija de Alicia Machado, le hizo una peculiar petición a la modelo y actriz venezolana como regalo de 15 años.

Durante una entrevista con el programa ‘Ventaneando’ fue donde Alicia reveló que quedó muy sorprendida cuando hace poco le preguntó a Dinorah qué quería como regalo por su cumpleaños.

Y es que la menor le respondió que nada le haría más feliz que ponerse unos implantes de seno para aumentar el tamaño de su busto, pero Machado le respondió que no le permitirá operarse mientras sea menor de edad.

“Le dije que no. Bajo mi techo y mientras sea menor de edad, no”, contó y destacó que lo más importante para ella es que su hija se acepte tal y como es, que no sea presa de estereotipos de belleza que la sometan a un bisturí a tan corta edad, además, no se trata de una decisión que se deba tomar a la ligera.

“Primero debe quererse ella y aceptarse”, señaló.

De acuerdo con Machado, en ocasiones su hija no está conforme con su cuerpo al no ver cambios notorios y “se estaba quejando porque está muy flaquita”, pero la ganadora de ‘La Casa de los Famosos’ trató de hacerle comprender que su cuerpo aún se está desarrollando.

“Le dije: ‘tú vas a crecer, yo era así a tu edad, te va a salir de todo’”, explicó.

La antigua Miss Universo conoce mejor que nadie lo mucho que puede llegar a sufrir una joven debido a su aspecto físico, porque el suyo fue sometido a un intenso escrutinio después de que ganara el certamen de belleza en 1996, pero no está dispuesta a solucionar las inseguridades de su hija adolescente por medio de la cirugía estética.

Como madre, Alicia trata de hablar de una forma sincera con su hija acerca de este tipo de temas, sin embargo, también comprende que ella tendrá carta libre cuando sea mayor de edad y jamás le reprocharía que finalmente decidiera pasar por el quirófano.

“Cuando ella se vea al espejo y se sienta bella sin nada, entonces ahí se puede hacer lo que ella quiera”, indicó.

Tras hablar de la petición de su hija recordó también los desórdenes alimenticios que sufrió en su juventud para verse bien. Machado confesó que padeció de bulimia y anorexia, lo que le generó trastornos de identidad.

“Fui una niña que tuve muchos problemas. Fui enferma de bulimia y anorexia casi seis años; tuve trastornos de identidad. Tuve muchos problemas de autoestima y eso también me enseñó a ser fuerte, a quererme, a sentirme a gusto con mi físico, con mi belleza”, compartió.

Dinorah Valentina Hernández es la única hija de Alicia Machado. Es fruto de su relación con Rafael Hernández Linares, un empresario mexicano con el que actualmente tiene buena relación, a pesar de estar separados.

