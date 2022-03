Adamari López: “Con todo lo que he vivido he podido confirmar que ojos que no ven, corazón que presiente”

Adamari López compartió un video en Instagram que está dando mucho de qué hablar. Y no porqué se ve mucho más delgada que hace unos pocos meses atrás, sino por las palabras que en el expreso. La conductora de Hoy Día dijo: “Con todo lo que he vivido he podido confirmar que ojos que no ven, corazón que presiente”.

Junto al video además lanzó esta pregunta para todos sus fans: “Del 1 al 10, ¿cuánto presiente el tuyo?”. Muchos de sus amigos famosos han reaccionado a la públicación, no sólo dándole like, sino que además le comentan frases como: “Qué espectacular mi Ada”, mientras que otros le escriben: “Drop the 🎤”.

Su público aplaude su comentario, la admiran además porque ha sabido sobreponerse a todos los obstáculos que le ha presentado la vida y otros también dicen: “Eso sonó a indirecta”. Algunos, emulando una vieja frase de Juan Gabriel dicen: “Lo que se ve no se pregunta, que mucho has pasado Adamaris. Qué fuerte eres, pa’ lante siempre, realmente por el momento lo mejor es estar un tiempo con tu hija, si así Dios lo quiere llegará ese amor que sepa valorar el amor que das, pura admiración”.

Muchos creen que la conductora con estas palabras está haciendo referencia a Toni Costa y a su “nueva” con Evelyn Beltrán: “Cierto, por eso te digo Adamaris que no seas tan buena. Todo con distancia y categoría. No permitas que nadie más te haga sufrir. Jamás pensé que tu ex, te hiciera lo que te hizo. Bien por haberlo dejado. Te felicito. Construye historias con tu bella hija, pero con él jamás“.

El público le ha dado la razón a Adamari López, felicitándola por haber dejado a Toni Costa y es que creen que con estas palabras lo que ella ha querido decir es que ya presentía la relación de éste con Evelyn Beltrán y que por esta razón lo dejó. De ahí lo del sexto sentido, lo de haber presentido que algo no estaba bien y que por esta razón no se podía continuar. Pero no cabe duda, para otros que, mientras Toni Costa es feliz al lado de su nuevo amor, Evelyn Beltrán, muchos creen que Adamari López, con este comentario, sigue sangrando por la herida…

