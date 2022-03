Clarissa Molina agradece a su novio, Vicente Saavedra, por enseñarle una nueva manera de amar

Clarissa Molina ha publicado un mensaje de agradecimiento en su cuenta de Instagram. La conductora dominicana de El Gordo y La Flaca expresó unas tiernas palabras a su novio, Vicente Saavedra, por enseñarle una nueva manera de amar.

En la fotografía que acompaña al texto de agradecimiento se ve a Molina junto a un hermoso perro. “Mientras más conozco algunos seres humanos, mas me gustan los perros. Gracias @saavedravicente por enseñarme lo que es el amor perruno y convivir con ellos, ahora no podría imaginarme sin ellos.”, escribió la presentadora.

Entre los comentarios que le han dejado sus seguidores destacan aquellos que comparten el amor por los perros al igual que Clarissa. “Totalmente de acuerdo amiga”, “Somos dos, creo que con el pasar del tiempo solo amaré los animales”, “Muchos animales son menos dañinos que muchos humanos” y “Ay siiiii, eso es muy es muy cierto”.

Además de destacar el hermoso perro en la fotografía, también se aprecia el hermoso look urbano de la dominicana y un lindo peinado de cabello recogido.

Look en Premios Lo Nuestro

En la reciente edición de los Premios Lo Nuestro Clarissa Molina recibió críticas debido al look con el que asistió a la gala musical organizada por Univision.

A la conductora le dijeron que siempre usa el mismo peinado, basado en una raya en medio de la cabeza y su cabello completamente suelto y liso.

“Bella pero ya debería cambiar de peinado”, “El mismo peinado de siempre”, “Ese vestido no dice nada” y “No me gusta el vestido ella ha tenido siempre muy buen gusto pero ese no y el peinado muy mal”, le dijeron en una publicación que hizo Univison con una fotografía de la presentadora.

Molina no fue la única que recibió críticas, Univision recibió fuertes palabras por parte de muchos de sus seguidores por realizar la ceremonia de premiación en medio de la invasión de Rusia a Ucrania.

Por medio de los comentarios en las publicaciones que hizo el canal de televisión sobre el show, les dijeron que les faltaba corazón

“Y del otro lado del mundo una guerra, en dónde inocentes están muriendo por la maldad de un hombre”, “Me parece una pena ver cómo están celebrando estos premios mientras al otro lado del mundo hay tanta gente que está sufriendo y muriendo en estos momentos”, “Hay una guerra, niños muriendo y estos payasos en fiesta”, “Vivimos en un mundo tan superficial que lo que más les importa es cómo visten” y “Celebrar en medio de una guerra es que esta gente está pensando en que no tienen corazón”, les comentaron.

