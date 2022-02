Sebastián Yatra dice que Clarissa Molina le da buena suerte

Sebastián Yatra conversó con Clarissa Molina después de su interpretación de “Zapatos rojos” en Premio Lo Nuestro, todo para El Gordo y la Flaca. En conversación con la dominicana el colombiando aceptó que ésta le traía buena suerte.

Recordemos que en el pasado el famoso intérprete nominado al Óscar mostró interés por Clary, pero esto nunca pasó de un leve coqueteo frente a las cámaras de Univision. Aunque el carisma de Yatra siempre lo ha metido en tremendos rumores, y es que el cantante tiene un encanto que hace que casi todas se enamoren de él en su sola presencia.

El cantante que recientemente se metió en el drama de Belinda y Christian Nodal asegura que está emocionado de lo que está por venir con la famosa entrega de premios de la academia que le espera, y feliz de representar a los latinos.

¿Pero, qué dijo Yatra sobre Nodal y Belinda?

Al colombiano, que colaboró con Nodal en la canción ‘Esta noche’ hace dos años, no le da ninguna vergüenza reconocer que nunca se ha gastado en otra persona una suma de dinero similar a los 3 millones de dólares que pagó su amigo por el anillo que le compró a Belinda, y no piensa hacerlo nunca, según reportó Showbiz.

“Yo regalo libros y cosas con significado. Nunca he dado un regalo tan caro. Creo que es algo que aprendí de mi papá de pequeño, cuando me contaba la historia de amor con mi mamá“, ha reconoció él en la rueda de prensa que ofreció antes de su último concierto en México, en la que no pudo evitar las preguntas acerca del tema más candente del momento en la prensa social del país.

Ganadores de Premio Lo Nuestro

Sobre Premio Lo Nuestro y los ganadores esto es lo que pasó: el triunfador de la noche fue Bad Bunny, que sin ser el más nominado se convirtió en el vencedor de la noche al ser el único que recibió seis galardones. En el segundo lugar estuvieron empatados siete nominados: Karol G, Camilo, J Balvin, Christian Nodal, CNCO, Calibre 50, y el Grupo Firme al alzarse cada uno con tres premios.

Los grandes ausentes de la noche, después de Bad Bunny fueron J Balvin y Karol G. Sobre Balvin se sabe que la situación médica de su mamá le impide de momento seguir adelante con su carrera, ya que está completamente entregado al cuidado de ésta, quien sigue hospitalizada, mientras que sobre Karol G se desconcen las razones por las cuales no llegó al evento.

Sorprendentemente entre los tres artistas más nominados -Camilo, J Balvin y Christian Nodal- con 10 cada uno, solo Camilo logró obtener tres galardones. Nodal terminó la noche con dos Premios Lo Nuestro, mientras que el reguetonero colombiano ganó uno, según destacó EFE.

