Paty Navidad regresa a la conducción con ‘Music Battles México’ tras polémicas por su opinión sobre el Covid

Pese a las polémicas que ha despertado con sus opiniones sobre la pandemia y el coronavirus, los cuales minimiza, Paty Navidad no ha visto frenada su carrera y ahora conducirá el programa ‘Music Battles México’.

La cantante y actriz sostiene que el mayor riesgo para el mundo es el temor, y acusa que el Covid-19 ha sido usado para infundirlo, por lo que ella no temió ser descartada de proyectos por expresar sus teorías, contrarias a los reportes científicos.

“Al final no estoy agrediendo a nadie, estoy expresándome. Nunca tuve miedo porque eso nos paraliza y no nos deja pensar ni avanzar ni crear ni ser. Tampoco le estoy haciendo nada a nadie, mis opiniones son sólo opiniones.

“Nada en la vida se debe tomar personal, como yo no tomo las agresiones y los insultos. Soy muy respetuosa de los diversos pensamientos de todo el mundo. A quien no se ha respetado es a mí”, comentó Navidad, en entrevista.

Según cifras oficiales, México ha rebasado estos días la cifra de 317 mil muertes por la enfermedad. Al respecto, Navidad defiende su derecho a diferir y dudar.

En julio pasado ingresó al hospital y trascendió que había dado positivo por Covid-19. Ella explicó que fue por una baja de oxigenación, que ya había sufrido antes, pero niega que fuera de gravedad y hasta duda que se debiera al coronavirus.

“Los doctores dijeron que tenía doble neumonía. Sinceramente, no fue así porque salí a hacer ejercicio y a cantar. Decían que tenía dañado el pulmón y tampoco fue verdad. Me querían intubar; no lo permití, no era para estar en terapia intensiva, pero ya pasó“.

Muy acorde con las oportunidades, Navidad valora de ‘Music Battles México’ que será una ventana para los músicos de regional mexicano con experiencia en escenarios y con discos o sencillos lanzados.

En el show sabatino, que se estrenará en Azteca Uno el sábado 5 de marzo, participarán 16 proyectos musicales en batallas, elegidas por el público a través de una aplicación móvil.

“Todos han estado buscando sobresalir en este medio y por una u otra cosa no lo han logrado. No son principiantes, esta es la plataforma y escenario ideales para que ellos puedan lograr ese sueño”, explicó la conductora sinaloense.

Navidad ha llevado la etiqueta de actriz que canta, pero en realidad tiene cinco discos y empezó su carrera desde los 9 años, por lo que valora que el show le dará espacio para esa faceta.

También te puede interesar:

Paty Navidad niega haber padecido Covid-19 y aclara cuál fue la causa de estar hospitalizada

Paty Navidad reaparece y rompe en llanto en plena entrevista