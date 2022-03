¿Del Barcelona a la MLS? Sergi Roberto habría recibido oferta para seguir su carrera en los Estados Unidos

Se acerca el final de la temporada en el fútbol europeo y el FC Barcelona no ha mostrado interés en renovar al defensor Sergi Roberto, por ello desde la MLS estarían muy pendientes de su situación y un equipo hasta habría realizado un acercamiento con una oferta.

El diario ‘Marca’ informó recientemente que Sergi Roberto, que se encuentra actualmente lesionado, ha recibido una propuesta para continuar su carrera en la MLS si el Barça decide no renovarle, sin embargo, dicho medio no ha especificado qué equipo sería el interesado.

Sin embargo, el polivalente futbolista no lo pensó mucho y rechazó dicha propuesta, dejando claro que por el momento no desea cambiar de aires o por lo menos, no de continente, por lo que, de no renovar con el equipo azulgrana, explorará opciones en otras ligas de Europa.

Aunque no se reveló el nombre del equipo interesado en el defensor español de 30 años, se especula que podría ser Los Ángeles Galaxy, puesto que hace unos días el diario Sport indicó que existía cierto interés en el equipo californiano por hacerse con los servicios del jugador.

Pese a que la MLS podría ser un buen destino para cualquier futbolista puesto que su nivel y exigencia ha aumentado en las últimas temporada, Sergi Roberto tendría como principal opción la Premier League si finalmente se desvincula del equipo Barcelona.

Por otra parte, el jugador en cuestión tendría cierta esperanza de seguir en el equipo donde se formó y debutó como profesional en 2010, puesto que el actual entrenador Xavi Hernández le conoce muy bien y ha afirmado en varias ocasiones que contará con él cuando vuelva.

