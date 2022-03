La técnica brasileña de levantamiento de glúteos más famosa entre las celebridades

Las redes sociales han creado un altar alrededor del booty y, en definitiva, unos glúteos grandes, redondos y definidos son el sueño de toda mujer. Kim Kardashian, Cardi B y Nicki Minaj han hecho de los cuerpos voluptuosos un modelo a seguir, además de ser pioneras en este procedimiento estético conocido como Brazilian Butt Lift o BBL, por sus siglas en inglés.

La técnica brasilera de levantamiento de glúteos, adicional al ejercicio, es la forma más natural de adquirir un trasero de impacto. Es importante destacar el porqué hoy es una de las opciones predilectas en temas estéticos:

Ventajas:

● Visualmente da un mejor contorno corporal, permitiendo agrandar y moldear esa zona del cuerpo.

● Mejora la autoestima. Para muchas de mis pacientes, esto es esencial puesto que el procedimiento les ayuda a sentirse más seguras y cómodas con ellas mismas.

● Brinda la oportunidad de dar una mayor simetría. Cuando se ha tenido algún problema en esta área del cuerpo, es una buena opción.

● Injerto graso propio, evita introducir productos extraños en el cuerpo que puedan producir complicaciones.

El procedimiento quirúrgico consiste en extraer grasa del abdomen, espalda, piernas o brazos e incorporarla en los glúteos. El injerto adiposo se introduce a través de una cánula en el plano natural, es decir dentro del tejido celular subcutáneo del glúteo, de forma lenta y segura hasta obtener el resultado y la forma deseada.

Con esta técnica, solo el 70% de la grasa se mantiene, y el 30% restante es absorbida por el cuerpo. Y es preciso tener en cuenta que la grasa retirada es de las zonas corporales con mayor inclinación a aumentarla. Por ello, el glúteo crecerá o disminuirá al subir o bajar de peso.

El injerto graso es propio y evita introducir elementos extraños en el cuerpo que perjudiquen la salud, como los biopolímeros y las tristes experiencias de muchas famosas en el tema. La técnica brasilera de levantamiento de glúteos requiere de un especialista preparado y con trayectoria para minimizar las contingencias.

Desventajas:

● Es una de las cirugías con mayor porcentaje de complicaciones e incluso muerte. La mayor probabilidad de sufrir estos riesgos se da cuando se realiza el injerto en el plano submuscular. Además, se ha demostrado que colocar grasa en este plano aumenta la morbilidad y mortalidad de los pacientes y causa tromboembolismo graso.

● Al ser la grasa que se retira de las zonas que normalmente sube, al aumentar de peso de igual forma crece el glúteo y si se baja de peso también bajará el mismo.

● Cuando se coloca demasiado injerto graso, su apariencia no es nada natural y visualmente no es agradable.

El consejo más importante para una cirugía exitosa está en la elección del profesional y el lugar donde se realiza. Aunque es una técnica compleja, en la actualidad tiene un alto estándar de seguridad.

* Javier Soto es especialista en cirugía plástica en Colombia. Médico cirujano de la Pontificia Universidad Javeriana. Recibió su formación como Cirujano Plástico y Reconstructivo en la Universidad Nacional del Nordeste en Argentina y como Cirujano de Mano en el Royal Australasian College of Surgeon. Miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica – SCCP And International Member of the American Society of Plastic Surgeons. http://drjaviersoto.com/