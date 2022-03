Pep Guardiola: La OTAN y las naciones europeas han fracasado

El próximo domingo se llevará a cabo el derbi de Manchester y el entrenador del conjunto ciudadano, Pep Guardiola, aprovechó la rueda de prensa previo a este choque para dar su punto de vista sobre la situación actual que está viviendo el pueblo ucraniano debido a los ataques del ejercito ruso.

“Los políticos podrían evitar estas cosas, pero terminan pasando porque han fracasado completamente. Pasa porque no son capaces de resolverlo. Hay gente inocente sufriendo y sigue pasando. La OTAN y las naciones europeas han fracasado”, comentó Pep Guardiola.

El español ha sabido de primera mano lo que está ocurriendo actualmente en Ucrania, ya que en su equipo se encuentra el ucraniano Zinchenko y este le ha transmitido un sin fin de sensaciones desde que comenzaron los ataques.

“Es preocupante, continúa la guerra y la situación empeora. Son importantes, pero al final solo son gestos”, finalizó el entrenador del Manchester City.

Se debe resaltar que, la mayoría de los clubes de la Premier League, han mostrado su apoyo y su solidaridad a todos los jugadores ucranianos que se encuentran en suelo inglés. Además de transmitirles esa energía al resto de los equipos de otras ligas.

No obstante, el reclamo principal de Guardiola va en contra de las máximas organizaciones por no buscar una solución rápida a esta problemática que cada día se extiende más y más. Asimismo, reiteró que no son capaces de sacar adelante ambos países o conseguir el fin de los ataques provocados por el ejercito ruso.

