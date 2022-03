Charlotte establece nuevo récord en la MLS tras recibir a más de 74 mil espectadores

El Charlotte FC, club debutante en la MLS, estableció este sábado el nuevo récord de asistencia en un partido de la liga estadounidense, al registrar 74.479 espectadores en el estadio Bank of America en el encuentro contra Los Ángeles Galaxy.

Charlotte, equipo fundado en 2019 y entrenado por el español Miguel Ángel Ramírez, superó el anterior récord, de 72.548, establecido por el Atlanta United en 2019 contra los Galaxy.

🏟️ ¡Histórico! Primer juego en casa para Charlotte FC y nuevo récord de asistencia en la #MLS 🤯#ForTheCrown



74.479 mil personas presentes en el Bank of America…

(📹@stuholden)pic.twitter.com/tJFYo4poa5 — MLS Venezuela (@MLSVenezuela) March 6, 2022

Ni en los “play off”, las eliminatorias que entregan el título de campeón de la MLS, se registraron números como los que logró la MLS en Charlotte, pues el récord era de 73.019 espectadores en diciembre de 2018, siempre con Atlanta como protagonista.

“La verdad, no pensé antes de venir que hubiera esta pasión y estas ganas de tener un equipo de fútbol, pero desde que llegué sí que la gente me ha transmitido y me transmite una pasión muy grande para el fútbol. Están superilusionados con tener a un equipo al que puedan seguir”, dijo Ramírez en una entrevista con EFE en la víspera del partido récord de este sábado.

“Es un récord de la MLS y también un récord personal, porque nunca tuve la posibilidad de ser el entrenador de un equipo en el que hubiera tantos espectadores en un estadio. Me siento muy emocionado, muy afortunado de poder contar con este apoyo”, agregó.

