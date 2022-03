Los toros andan sueltos: New York Red Bulls golea al Toronto FC con Lewis Morgan como figura

El New York Red Bulls continúa su paso arrollador en la temporada 2022 de la MLS y así lo demostró goleando en calidad de visitante al Toronto FC por 1-4, con los delanteros Lewis Morgan y Patryk Klimala como las máximas figuras luego de anotar un hat-trick y una tripleta de asistencias respectivamente.

Luego de iniciar la campaña con una contundente victoria ante el San José Earthquakes por 1-3 también como visitante, el Red Bulls quiso seguir con su buen ritmo y salió decidido a demostrar su poderío ante el Toronto, marcando sus cuatro goles en el primer tiempo.

El show goleador del escoces Lewis Morgan inició al minuto 17 cuando anotó el primer tanto del partido asistido por el polaco Patryk Klimala. Esta combinación volvería a dar resultado al conjunto neoyorquino algunos minutos después puesto que al 24’ Morgan sumó su segundo gol del partido y Klimala su segunda asistencia.

El Toronto FC no bajó los brazos y mantuvo el dominio del balón hasta que al minuto 35 logró descontar con una anotación del delantero español Jesús Jiménez, que fue asistido por el canadiense Luca Petrasso. Composure personified 😎@J10Jimenez | #TFCLive pic.twitter.com/lBBNQg470a— Toronto FC (@TorontoFC) March 5, 2022

Hasta ese momento las cosas parecían mejorar para los locales, sin embargo, la dupla Morgan-Klimala volvió a aparecer para marcar el tercer gol del Red Bulls y apagar el momento de inspiración que tenían sus rivales. 🧢🧢🧢



First Half Hat Trick, Lewis Morgan pic.twitter.com/lyBeG0TeQr— New York Red Bulls (@NewYorkRedBulls) March 5, 2022

Al primer tiempo le quedaría una alegría más y sería para el equipo de Nueva York, cuando al 42’, apareció el capitán y defensor Aaron Long para marcar el cuarto gol de su equipo y último que se vería en dicho encuentro. Captain Aaron Long makes it four!



Throw 'em up! 🐂 pic.twitter.com/6mY1Rd2ABl— New York Red Bulls (@NewYorkRedBulls) March 5, 2022

Para la segunda mitad el equipo de Toronto continuó con la posesión del esférico pero sin lograr ataques contundentes que les permitieran hacer daño a la portería custodiada por el brasileño Carlos Miguel.

Con este resultado el New York Red Bulls consigue su segunda victoria del campeonato en el mismo número de partidos mientras que el conjunto canadiense sufrió su primera derrota y sigue sin conocer el triunfo puesto que empató en su primer encuentro 1-1 con el Dallas FC.