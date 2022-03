J Balvin le pidió ayuda a Canelo Álvarez para que Residente lo dejara de molestar [Video]

El pleito que sostiene René Pérez Joglar (Residente) con J Balvin llegó a niveles exponenciales. Ni siquiera el boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, amigo de los dos, pudo evitar que el rapero puertorriqueño lanzara esta semana una canción de ocho minutos en las que, con su lírica, destroza al reggaetonero colombiano.

Raúl de Molina, conductor del programa El Gordo y La Flaca, de la cadena Univisión, indicó que J Balvin llamó al Canelo Álvarez para frenar a Residente de publicar este tema, llamado BRZP Music Sessions #49, en colaboración con el productor argentino Bizarrap.

“J Balvin estaba preocupado por lo que está pasando, y se le ocurrió llamar a Saúl y decirle que necesitaba su ayuda. Le pidió que le llamara a René y que le contestara el teléfono”, dijo De Molina, en referencia a que el boricua dejara en paz al colombiano.

De hecho, Residente ya había informado en un video que J Balvin intentó detener esta grabación a través de llamadas de terceros. Allí es cuando entra en escena el Canelo Álvarez, quien tiene una buena relación con ambos: “Entonces fue el campeón de boxeo el que lo llamó, y por esto se arregló todo en un principio”.

Sin embargo, José Osorio, padre del colombiano, volvió a incendiar el pelito entre los dos artistas urbanos. “Pero después el padre de J Balvin comenzó a poner esas cosas en sus redes sociales”, indicó De Molina durante el programa.

¿Por qué Residente y J Balvin están peleados?

El conflicto entre los artistas urbanos se originó porque J Balvin pidió que se boicoteara los pasados Grammys. Y es que, desde su punto de vista, no se valoraba a los reggaetoneros como él. Esto hizo molestar a Residente, ya que en esa ceremonia se rendiría tributo a Rubén Blades, cantante panameño de salsa; así que despotricó la música del colombiano, comparándola con un hot dog.

Posteriormente, en una reviente entrevista con Molusco TV, el boricua reveló que, cuando lanzó el primer video contra J Balvin, recibió cientos de llamadas y mensajes; incluyendo la de Canelo Álvarez, para fungir como intermediario de la situación. En ese momento, el tapatío se preparaba para enfrentar a Caleb Plant.

“Yo no quería tomar el teléfono. Hasta me llamó Canelo Álvarez. Yo soy fanático del boxeo, iba a entrenar con él al día siguiente. Me dice: ‘Habla con él, que está triste por esto; tú sabes que soy amigo de él’. En mi mente yo estaba: ‘Este cabrón (J Balvin) se nota que no es fanático del boxeo’. Yo estaba más encabronado de que este tipo llama a Canelo por esta estupidez, para distraerlo en medio de la pelea con Plant”, dijo René.

Allí mencionó que Álvarez lo había convencido de hacer una tregua con J Balvin, pero todo salió mal: “Canelo me dijo que lo llamara. Lo llamé y me empezó a decir todo en buen sentido; pero terminó haciendo un pésimo negocio. Por eso está donde está, sin talento. Me dijo: ‘Te intercambio con borrar el tweet’, que no tiene nada de likes, ‘con borrar tu video’, que tiene millones de vistas en una hora y una pizarra de artistas desahogándose. Y yo: ‘Buen negocio’, me parece justo”, dijo entre risas.

Residente explicó que, luego de haber borrado ese primer video, J Balvin se aprovechó de la situación: publicó en sus redes sociales una foto en la que aparece posando con un carrito de hot dogs, para sacar provecho económico y hacerse viral. Como respuesta, el puertorriqueño sacó la canción con Bizarrap.

