J Balvin hace meme de sí mismo y publica foto con carrito de hot dogs .

Tremenda polémica en redes sociales a la que se ha armado entre el reguetonero colombiano J Balvin y el puertorriqueño Residente. El primero criticó al Latin Grammy y le pidió a los reguetoneros famosos: “Ninguno debería ir”. El segundo, Residente, arremetió contra J Balvin diciendo que no podía pedirle eso a los que por primera vez están nominados, que tampoco puede obviar a los otros artistas que hacen otro tipo de música y mucho menos pedir que no vayan a celebrar a la “Persona del Año”, que en este caso será el gran Rubén Blades. Pero lo que ha generado cualquier cantidad de memes, es que Residente dijo que la música de J Balvin suena a carrito de hot dogs (perros calientes). Ante esto, el propio J Balvin ha hecho un meme de sí mismo y ha compartido una foto con un carrito de hot dogs.

Los comentarios y lleva y traes entre Residente y J Balvin son la noticia del día. Mientras uno le da con todo al Latin Grammy y dice que ellos necesitan raitings, Residente publica contundente mensaje donde nombra a muchísimos músicos y avala el buen trabajo que la Academia de la Grabación ha hecho durante muchos años. Incluso Residente le llega a recalcar el hecho de no haberse quejado cuando recibió 13 nominaciones. Pero ante la burla y comparación de su música con la de un carrito de hot dogs, J Balvin hizo su propio meme al lado precisamente de un carrito de perros calientes. View this post on Instagram A post shared by LANARANJA (@lanaranjaweb)

Además, minutos antes J Balvin dio a conocer su número de teléfono, el cual colocó en su perfil de Instagram, dando a entender que está abierto al diálogo: “Escríbeme a Whatsapp” seguido del número de teléfono. View this post on Instagram A post shared by SOYUNHATERYQUE 😡 CHISMEZ 🔥🔥🔥 (@soyunhateryque)

A las polémicas se le han unido otros grandes como Yotuel, quien también criticó a J Balvin, pero luego colocó un video donde dice que Jose, nombre real del colombiano, lo llamó y hablaron. Inmediatamente después, una de las figuras principales de Orishas borró su video anterior, donde le reprochaba a J Balvin su conducta. También su esposa, Beatriz Luengo y quien está nominada, hizo comentarios al respecto. Don Omar no se quedó atrás y también le escribió a J Balvin. Total que esta pelea no parece no terminar y ante la publicación de uno, el otro sale paso y responde inmediatamente. View this post on Instagram A post shared by 𝗙𝘂𝗹𝗲𝘁𝗲𝗼 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝗵𝗼𝘄 (@fuleteotheshow)

