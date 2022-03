Danna Paola pide oraciones para su abuelita que se encuentra grave a causa de Covid-19

Danna Paola sorprendió a sus seguidores al compartir asuntos de su familia, al pedir en redes sociales que oraran por la salud de su abuelita, quien se encuentra hospitalizada por Covid-19.

“No me gusta hablar mucho de mi familia, pero mi abuelita está muy grave en el hospital por Covid”.

No me gusta hablar mucho de mi familia, pero mi abuelita está muy grave en el hospital por covid… 💔 — Danna Paola (@dannapaola) March 5, 2022

Y agregó, “Tengo el corazón apachurrado; les pido de corazón una oración y enviarle mucha luz para ella“, escribió la actriz en Twitter. Y tengo el corazón apachurrado ;( les pido de corazón una oración y enviarle mucha luz para ella… 🤍 ☺️— Danna Paola (@dannapaola) March 5, 2022

La también cantante ha dado de qué hablar en días pasados por participar en la Semana de la Moda de Milán como invitada de la pasarela de Fendi, marca de la cual también fue nombrada embajadora. View this post on Instagram A post shared by Danna Paola (@dannapaola)

La intérprete de “No Bailes Sola” también ha aprovechado su paso por Italia para compartir algunas postales en lugares emblemáticos. View this post on Instagram A post shared by Danna Paola (@dannapaola)

