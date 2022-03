Diabetes: 5 secretos de los expertos para controlarla

La diabetes es una preocupación importante de salud pública. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos hay más de 37 millones de personas con diabetes y 96 millones con prediabetes. Aprender a vivir con ella es fundamental para mejorar la calidad de vida de quien la padece y estos son algunos secretos de los expertos para controlarla.

El sitio especializado en salud y alimentación Eat This, Not That! se dio a la tarea de reunir diversos consejos que sí funcionan de especialistas en combatir o incluso prevenir la diabetes.

1 Gestiona el estrés

Vivir en un estrés constante afecta negativamente el nivel de azúcar en la sangre e incluso eleva la presión arterial, por lo que aprender a manejarlo es fundamental para una persona con diabetes. Considera opciones como la meditación, caminar o hacer actividad física diariamente.

2 Trata de perder peso

Reducir peso, aunque sea un poco, puede ayudar mucho a un diabético, pues sus niveles de glucosa tienden a estabilizarse. Para ello es importante tener una alimentación equilibrada, eliminar alimentos procesados y hacer una actividad física de manera rutinaria. Estos son 15 tips para perder 15% de tu peso y combatir la enfermedad.

3 Haz más mediterránea tu dieta

Los beneficios de la llamada dieta mediterránea han sido comprobados en diversas ocasiones por muchas investigaciones. Consumir más verduras, frutas y granos integrales, y menos carnes y alimentos procesados puede ser muy bueno cuando se padece diabetes.

4 Levanta pesas

El entrenamiento de resistencia es un excelente ejercicio por muchas razones, pero para los enfermos de diabetes o para quienes buscan evitarla, levantar pesas rutinariamente puede reducir en un tercio las posibilidades de sufrir la enfermedad. Si bien el ejercicio aeróbico es fundamental, entrenar con peso también tiene sus ventajas.

5 No fumes

Parece lógico, pero hay que repetirlo cuantas veces sea necesario: fumar es nocivo no sólo para quienes padecen diabetes, sino para cualquier persona. Al fumar, la insulina, que es la sustancia que ayuda a regular el azúcar en la sangre, pierde efectividad.

