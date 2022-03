Real Madrid vs. PSG: alineaciones probables, horarios y cómo ver la vuelta de esta llave de Champions League

Aires de revancha se respiran en el Santiago Bernabéu. PSG visita la Casa Blanca con un gol a favor en la serie y toda su constelación de estrellas, mientras que el Real Madrid tendrá la ilusión de miles de aficionados que empujarán para alcanzar los octavos de final.

El gol de Kylian Mbappé, en el Parque de los Príncipes, le da ventaja al equipo parisino, pero no le da tranquilidad porque es solo un gol y en el Bernabéu las noches de Champions suelen ser eterna para las visitas.

“Lo importante es el aspecto mental, la ilusión que tenemos, disfrutar del apoyo de la afición. Veo al equipo bien, motivado. El plan que tenemos es un plan no sólo para Mbappé, también para Neymar, Messi y todos los buenos jugadores del PSG. Tiene que ser un partido inteligente, no tenemos que volvernos locos, tenemos que ganar el partido no tenemos que golear”, manifestó Carlo Ancelotti, entrenador del club.

Real Madrid no tendrá a Casemiro ni Ferlan Mendy por acumulación de tarjetas amarillas y eso acarrea un partido de sanción. Toni Kroos es duda por una lesión muscular, pero entró a la convocatoria.

“Intentaremos hacer nuestro juego. Sabemos que tenemos que estar concentrados. Esta es una competición que todos nuestros aficionados y jugadores merecen ganar. Pero primero intentaremos pasar a cuartos de final”, afirmó Mauricio Pochettino, entrenador del PSG.

Kylian Mbappé sufrió un pisotón en el entrenamiento del lunes, se encendieron las alarmas, pero viajó y sería titular.

Historial: se enfrentaron siete veces. Real Madrid ganó tres juegos, PSG venció en dos veces y en dos ocasiones igualaron.

Ficha técnica

Miércoles 9 de marzo

Hora: 3:00 PM

Estadio Santiago Bernabéu

Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos)

Transmisión en EE.UU: Univision USA, TUDN USA, CBS (TV) / Paramount+, Fubo TV, TUDN.com, Univision NOW, TUDNxtra y TUDN App.

Alineaciones probables

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Eder Militao, Nacho, David Alaba; Luka Modric, Fede Valverde, Eduardo Camavinga; Marco Asensio, Karim Benzema, Vinicius Júnior. DT: Carlo Ancelotti.

PSG: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Nuno Mendes; Idrissa Gueye, Marco Verratti, Danilo Pereira; Lionel Messi, Kylian Mbappé Y Neymar. DT: Mauricio Pochettino.

