Jailyne Ojeda conquista a sus fans sin maquillaje y mostrando la retaguardia

Jailyne Ojeda conquistó a sus fans de Instagram gracias a unas sensuales fotos y videos. La modelo mexicana compartió con los usuarios de esa plataforma varios momentos en los que luce atuendos reveladores y además publicó un mensaje de empoderamiento.

“Esta soy yo sin maquillaje, sin filtro, sin edición, solo yo sin editar… hay belleza en la simplicidad, no siempre tienes que estar todo glamuroso para lucir hermosa. Cuando uso maquillaje me siento como una mala B, pero cuando no uso me siento tan limpia y me encanta esa sensación”, se lee al pie del material donde la joven empresaria muestra de cerca su rostro a cara lavada y también aparece exhibiendo su retaguardia con una tanguita roja y un bikini.

Como era de esperarse, la publicación de la empresaria ha recibido cientos de buenos comentarios y más de 382 mil likes.

“Con maquillaje o sin maquillaje te miras muy hermosa y sexy 😍 😍”, “Voy a soñar contigo, eres la chica de mis más hermosos sueños ❤️❤️” y “Usted siempre es bella y además tiene un cuerpazo 🔥🔥”, son algunos de los elogios que le dejaron.

Hace unos días, Jailyne Ojeda subió un video donde utilizó un ajustado vestido que resaltó su curvilínea figura, para enseñar sus oficinas de Miami, Florida, mismas que asegura fueron el estudio de grabación del cantante Armando Christian Pérez, más conocido por su nombre artístico como Pitbull.

