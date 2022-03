“Te mataré”: Nasser Al-Khelaïfi amenazó a un miembro del Real Madrid que grabó su ataque de locura en el vestuario

El Real Madrid logró una mágica remontada ante el PSG en los octavos de final de la UEFA Champions League y el presidente del club parisino, Nasser Al-Khelaïfi, explotó de rabia tras el encuentro, dirigiéndose a los vestuarios a reclamarle a los árbitros por su desempeño.

Al-Khelaïfi y Leonardo, director deportivo, fueron a quejarse de manera agresiva luego de la dura caída en el Santiago Bernabéu. Según el reporte de El Partidazo de COPE, lanzaron golpes y la seguridad tuvo que intervenir.

🚨 ÚLTIMA HORA | Informa @m_marchante



🤬 Al-Khelaïfi y Leonardo han ido a quejarse al vestuario de los árbitros al acabar el partido



😱 Han dado golpes y ha habido que llamar a la policía



💥 Se quejan de una posible falta de Benzema a Donnarumma



¿De qué se quejaron? Del primer gol del Real Madrid, el cual tumbó anímicamente al PSG y lo sacó del partido.

Gianluigi Donnarumma es el máximo señalado por la opinión pública. Sucumbió ante la presión de Benzema… ¿Pero con falta? La jugada no lo deja claro. Fue al límite y el VAR no intervino.

Hubo un amenaza de Nasser Al-Khelaïfi a un miembro del staff técnico del Real Madrid que se encontraba grabando el momento en el que el jeque perdió los cabales.

"Te mataré", le dijó el multimillonario qatarí. Tanto él como Leonardo presionaron al empleado para que borrase la grabación, la cual no tardó en ser solicitada por la UEFA.

El máximo ente del fútbol en Europa recibió el video del Real Madrid y determinaron analizarlo este jueves. Lo más probable es que el PSG reciba una sanción por el comportamiento antideportivo de las dos principales caras de la directiva.