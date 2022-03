Toni Costa a su hija Alaïa: “Junto a tu mamá el mejor equipo para hacerte muy feliz”

Después de un fin de semana en México con Adamari López por el cumpleaños de su hija, Toni Costa le escribe a su hija Alaïa: “Junto a tu mamá el mejor equipo para hacerte muy feliz”.

A través de su cuenta de Instagram, y acompañado de una galería de fotos de momentos bonitos en Nickelodeon Hotel, en a Riviera Maya, Toni escribió lo siguiente:

“7º Cumpleaños de #Alaïa!!! Siempre estaré presente en tu vida, pase lo que pase papi siempre estará ahí dándote lo mejor de mí y siendo junto a tu mamá el mejor equipo para hacerte muy feliz rodeada de todo nuestro amor, te amo @alaia“.

Recordemos que Toni y Adamari hace casi un año terminaron con su relación de pareja de 10 años. En este momento el bailarín está en pareja con Evelyn Beltrán, mientras que Adamari está, por el momento, sin amor a la vista, enfocada en seguir alcanzando su mejor versión física, mental y espiritual para ella y para su hija, Alaïa, con quien vive en la casa que en algún momento compartieron los 3.

Desde un primer momento la promesa es seguir unidos en familia como papás, y así lo han mantenido todo este tiempo en donde buscan llenar a Alaïa de momentos únicos que viva y recuerde para siempre.

Recordemos que hace unos días Adamari dejó clara cómo es la dinámica entre ellos: “Toni y yo tenemos conflictos, normales, de dos personas grandes que no siempre se ponen de acuerdo con cosas, pero es no es lo que le llevamos a la niña, y no es lo que discutimos en frente de la niña, y ese no es el ejemplo que le vamos a dar a la niña”.

