La verdadera razón por la que habría cerrado la recaudación de fondos de Melania Trump

El evento de recaudación de fondos que lleva por nombre “Tulips & Topiaries” que estaba prevista para el próximo 9 de abril en Naples, Florida, se canceló, luego de que se dio a conocer que la organización benéfica no se había registrado correctamente.



De acuerdo con los informes, Melania Trump estaba recaudando dinero para Fostering the Future, una iniciativa de Be Best, pero durante una investigación de rutina por parte de las autoridades se descubrió que la organización benéfica no estaba registrada oficialmente con las autoridades de Florida como lo exige la ley cuando se está llevando a cabo un evento para recaudar fondos.



Se sabe que la firma consultora Whip Fundraising, que fue contratada por Trump para administrar las donaciones no siguió los protocoles que la ley estatal exige, como, por ejemplo, registrase con las autoridades antes de tiempo.



El portavoz del departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida, Erin Moffet, señaló a The New York Times que: “No estaban registrados como abogados profesionales o consultores de recaudación de fondos y que están trabajando para rectificar eso”.



Mientras Moffen asegura que no se llevaron los protocolos correspondientes para la recaudación de fondos, Melania Trump y su equipo aseguran que el evento se canceló por el gran interés que causó en los interesados.



“El organizador del evento está reprogramado para una fecha futura debido al abrumador apoyo de personas y organizaciones”, se puede leer en el comunicado oficial que salió de la oficina de la ex primera dama de los Estados Unidos y que fue publicado por el medio “Shefinds”.



Asimismo, se asegura en el comunicado que las autoridades de Florida nunca les cerraron las puertas como se ha dicho: “El estado de Florida no nos cerró. Esta fue una decisión interna tomada debido a la respuesta abrumadora que no estábamos preparados para manejar”.



Tras la cancelación del evento, se sabe que todo el dinero que ya ha sido recaudado se destinará a la organización benéfica “GenJustice”, quien sí cumple con las leyes estatales.



