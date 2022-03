Toni Costa y Evelyn Beltrán son culpables. Sí. Pero sólo de haberse enamorado. El famoso coreógrafo de Univision, instructor y rostro de Zumba está en boca de todos desde que se separó de Adamari López. Sin embargo, el público se había mantenido fiel a su favor. Algunos incluso le desearon en más de una ocasión que pudiera enamorarse de nuevo, para ser feliz. El punto es que esto pasó cinco meses después de haberse separado de la madre de su hija. ¿Al público le gustó? No a todos. ¿Es correcto? La respuesta correcta no existe, “en el corazón no se manda”, reza un viejo refrán y tanto él como Adamari tienen derecho a rehacer su vida. ¿Existe un tiempo indicado para hacerlo? Probablemente no.

Ahora, sí hay algo que la gente le respeta y que incluso es capaz de llegar a pelear en su nombre es que Toni ha sido considerado un buen hombre, un gran hombre por cómo siempre defendió a Adamari López cuando muchos la acribillaban por su físico. Y porque además, como papá, el español es para muchos un ejemplo a seguir. Todo lo demás no quiere decir que no tenga defectos. Al fin de cuentas es humano. Pero por ser celebridad muchos parece que lo quisieran intachable. Justo o no así es el mundo del espectáculo, esto no lo hace correcto.

Por otra parte, también hay que recordar que Adamari también rehizo su vida, con el tiempo, después de separarse de Luis Fonsi. Algunos lo hacen antes, otros después. Pero como bien dice Toni es su vida. Y el amor llegó a ésta probablemente cuando menos lo esperaba. Además, bien dice Toni Costa que sólo él y Adamari López saben lo que han vivido y la razón que los llevó a separse. Lamentablemente él y su nueva pareja, Evelyn Beltrán, ahora están siendo víctimas de críticas desmesuradas que simplemente creen saber más que los propios protagonistas. ¿Es esto justo? Muchos dicen que no. Toni tiene derecho.

¿Qué ha generado tanta agresión?

Muchos tenían la esperanza de que Toni Costa y Adamari López retomaran su relación. Y es que cuando están juntos en compañía de Alaïa, pareciera que nada ha pasado, que nada ha cambiado. Cuando en realidad todo cambió. Todo.

Algunos le echan en cara a Toni que recién separado él mismo hacía entender que probablemente todo tendría arreglo, y regresaría con Adamari, que era cuestión de tiempo. Así se lo hizo ver a Javier Ceriani para Chisme No Like. Muchos creyeron que todo era cuestión de tiempo. ¿Pero qué se dice recién separado? Es casi normal que sus declaraciones fueran en favor de una reconciliación, si eso es lo que él mismo esperaba. Es normal.

En medio de todo esto muchos medios se unieron a la especulación. Todos querían o creían saber la verdad detrás de la separación. “Infidelidad” decían. “Infidelidad” repetían. Que cinco meses después él aceptara estar viviendo un romance con Evelyn Beltrán hizo que muchos concluyeran que los rumores eran ciertos. Chisme No Like no mentía, eso sí, cuando aseguraban que Evelyn Beltrán era su pareja. Pero esto no quiere decir que en efecto tengan razón cuando afirman que posiblemente por ella dejó a la mamá de su hija. Toni dice que no. Toni dice que el amor llegó y no iba a dejar pasar la oportunidad. ¿Esto lo vuelve el villano del cuento? Algunos creen que sí, otros simplemente lo ven más humano.

¿Son culpables? Pero sólo de haberse enamorado. Tristemente esto es algo que muchos creen que no tiene perdón. Lo que no se han detenido a pensar, es que el español tampoco se está disculpando, por nada. Casi que pide que tire la primera piedra, aquél que esté libre de pecado.

Toni Costa no está siendo combativo. Tampoco parece estar lanzando indirectas para obtener lente y polémica. Cuando se ha atrevido a mencionar a la mamá de su hija, Adamari López, lo hace con respeto, incluso la defiende cuando dicen que Alaïa se ve más compenetrada con él que con su progenitora. Pide respeto. Dice que son un equipo por su hija, que siempre estarán juntos por ella como padres.

“Siempre estaré presente en tu vida, pase lo que pase papi siempre estará ahí dándote lo mejor de mí y siendo junto a tu mamá el mejor equipo para hacerte muy feliz rodeada de todo nuestro amor, te amo”, escribió Toni en Instagram.

Entonces, ¿qué está haciendo mal? Toni parece solo estar viviendo su vida y pide que así dejen de insultar a la mujer que ahora es su pareja, así como pide respeto para la madre de su hija. La verdad sólo la conocen Toni y Adamari. Y ambos la han contado de manera parcial, dejando muchos huecos, probablemente por respeto a ellos mismos y a su hija. ¿Estos huecos en su historia ayudan? No, definitivamente no, esto alborota los rumores o los permite. Ellos también saben que así es el negocio del espectáculo.

Sólo con el tiempo, tal vez, se sabrá la verdad. O tal vez Adamari escriba un nuevo libro en donde hable sobre lo que le pasó, hecho que tampoco estaría mal. Al final de cuentas tanto ella es dueña de su verdad, como lo es Toni de la propia.

Lee más sobre Toni Costa, Evelyn Beltrán y Adamari López:

Fans le reclaman a Toni Costa que en cinco meses olvidó su amor por Adamari López y éste contesta

Adamari López cuenta cómo enseña a Alaïa, pero la critican por aparecer de nuevo en el Instagram de Telemundo

Toni Costa a su hija Alaïa: “Junto a tu mamá el mejor equipo para hacerte muy feliz”