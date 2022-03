Fans le reclaman a Toni Costa que en cinco meses olvidó su amor por Adamari López y éste contesta

Toni Costa ha estado muy activo en las redes sociales. Sobre todo porque su relación con Evelyn Beltrán está siendo sumamente juzgada y criticada. Debido al intercambio de palabras que está sosteniendo con sus seguidoras, ahora el mundo sabe que su relación con la modelo mexicana empezó cuando tan sólo llevaba cinco meses separado de Adamari López. Este hecho no le ha parecido bien a sus fans.

¿Pero de dónde están saliendo todas estas declaraciones de Toni? Muchas de Instagram. Y algunas empezaron a caer después de que el pasado 19 de febrero el famoso coreógrafo compartió esta frase en Instagram: “A quien juzgue mi camino, le presto mis zapatos“. De ahí que muchos empezaran a dejarle comentarios sobre su vida privada.

Pero pese a lo que el público le diga o no, Toni ha dejado claro que el amor llegó a su vida y una vez así decidió no dejarlo escapar. Asegura que de su pasado con Adamari López se queda con lo bueno y que lo más importante es su hija Alaïa. También reafirma que con su ex son un fuerte común en la protección y el amor que le profesan a la niña.

Dice que el público puede opinar, pero que la verdad sólo la manejan ellos, tanto él como Adamari. Lamentalemente las recriminaciones no cesan, por más que el talento de Univision diga lo que diga aseverando que Evelyn Beltrán no es la responsable del final de su compromiso con Adamari López.

Ha aclarado además que Evelyn lo apoya y además acepta que su hija Alaïa es la prioridad más imporante de su vida. Y que todo estará bien mientras su pareja acepte esta como un hecho inamovible.

Más sobre Toni Costa y Adamari López:

Evelyn Beltrán, la novia de Toni Costa, comparte lindo mensaje y disfruta de la vida mientras baila

Adamari López da la razón de por qué no habla de Evelyn Beltrán, la novia de Toni Costa

Toni Costa responde: confiesa si su relación con Evelyn Beltrán empezó cuando aún vivía con Adamari López