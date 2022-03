Adamari López admite que ella también tiene novio: ¿será que el hombre canoso dará la cara al fin?

En el último de sus videos Adamari López dice tener novio. Escucharla admitir esto ha generado ilusiones en sus fans. Esperanzas de que el hombre misterioso, aquél canoso de noviembre que salía en los videos de una de sus más allegadas amigas, por fin tendrá nombre y rostro. Porque en noviembre sólo las canas salieron a colasión.

Los que la siguen le dicen que esperan de verdad que vuelva a enamorarse. Y es que no entienden cómo una mujer con su belleza, carisma y éxito, no logre encontrar un amor definitivo. Su separación con Toni Costa es algo que muchos no se esperaban, y es que todos estaban más a la expectativa de para cuándo la boda. La separación fue como un baño de agua fría para muchos.

Pero el reel es sólo entretenimiento, porque se supone que sólo está siguiendo el guión del audio. Adamari, se supone que no tiene novio. Aunque, este podría ser sólo la primera excusa que la lleve a finalmente desvelar, en unos meses, que sí, el hombre canoso logró cautivar su corazón, a tal punto de llevarla aceptar vivir un nuevo romance.

Adamari está más impactante que nunca. Eso sí. Y es que al verla cualquiera diría que dejar a Toni es lo mejor que le pudo haber pasado.

Más sobre Adamari López:

Toni Costa y Evelyn Beltrán son culpables. Sí. Pero sólo de haberse enamorado

Adamari López cuenta cómo enseña a Alaïa, pero la critican por aparecer de nuevo en el Instagram de Telemundo

No todos quedaron muy contentos con la aparición de Adamari López en La Mesa Caliente de Telemundo