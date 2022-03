No todos quedaron muy contentos con la aparición de Adamari López en La Mesa Caliente de Telemundo

Sí. Adamari López estuvo en La Mesa Caliente, el nuevo programa de Telemundo que toma el horario que dejó libre la cancelación de Suelta La Sopa, programa de Jorge Bernal. Durante su visita Adamari López llamó la atención por varias razones. Su aspecto fue uno de ellos. Algunos aplaudieron su atuendo verde. Porque literalmente no pasó desapercibida y además se veía sumamente delgada. Hubo quien dijo que no le gustó, pero estas voces fueron de las que menos se hicieron escuchar.

Mientras que las quejas sobre su falta de respuesta no pasó desapercibida. Hubo televidentes y usuarios de las redes sociales que no ignoraron este hecho y le han reclamado a la puertorriqueña el no haber respondido todas las preguntas que ahí se le hicieron. Le preguntaron incluso que para qué llegó sino estaba dispuesta a responder ante todo. Mientras que otros aplaudieron su soltura al responder algunas de las preguntas más escabrosas sobre su relación con Toni Costa y el nuevo amor de éste, la modelo Evelyn Beltrán.

Los reclamos para Adamari López

“Pues pienso que si se llama Mesa Caliente es que deberías contestar las preguntas que te hagan y ésta sale que no puede contestar o sea… ¿Para qué la invitan?”, comentó alguien en la cuenta de Instagram del programa conducido por Myrka Dellanos, Verónica Bastos, Giselle Blondet y Alix Aspe.

Para algunos Adamari dice poco, para otros Adamari dice mucho y comparte demasiado de su vida tanto en su programa Hoy Día como en las redes sociales. Por esta razón también comantaron: “No dijo nada que no supieramos”. Entre risas, por otra parte, también vuelven a expresar que de Adamari el público ya lo sabe todo, por esta razón quisieran que en lugar de ella, llegaran otros personajes el show: “Chicas ya nos sabemos la vida de Ada, entrevisten a alguien más”.

Entre las voces molestas por su dizque falta de respuesta, dicen: “Opino que la próxima vez les pasen primero las preguntas a los invitados, me quede viendo la entrevista con Adamari para verla no responder nada”.

View this post on Instagram A post shared by La Mesa Caliente (@lamesacaliente) Las opiniones sobre el programa al parecer no mejoran. Ya hay algunos que lo describen como: “Más de lo mismo”. Mientras que varios mantienen su opinión sobre Adamari y ya la llaman: “grosera”. “Perdón pero que grocera Adamaris., que falta de respeto con las conductoras. Entonces para qué fue”.

Myrka Dellanos vs Adamari López

Myrka Dellanos hizo esta pregunta: ““Ada quería preguntarte, hablando de que obvio los dos son personas públicas -Toni Costa y Adamari López-, entonces las personas van comentando en la tele, o sea la niña va a ver algo, yo quería preguntarte específicamente sobre ahora la nueva pareja que tiene él. Y yo te quería preguntar algo, aunque uno no quiera estar con un hombre, porque me ha sucedido a mí, si ese hombre enseguida empieza con otra persona me da como algo que me molesta, cómo te sentiste tú“.

No es la primera vez que Adamari recibe preguntas sobre Evelyn Beltrán, su compañero Quique Usales lo ha hecho en Hoy Día, y aunque no se ha visto cómoda, la puertorriqueña ha respondido, sin responder. Es decir, se entiende que guardó silencio porque al parecer su hija Alaïa estaba viendo el show.

Estas fueron las palabras de Adamari para Myrka Dellanos: “Nuestra hija debe estar viendo el programa y es todo lo que tengo que decir al respecto porque nadie sabe, nada más”.

Más sobre Adamari López:

Estallan en contra de Adamari López: la boricua no respondió preguntas sobre Toni Costa y Eveltyn Beltrán

Adamari López da la razón de por qué no habla de Evelyn Beltrán, la novia de Toni Costa

Adamari López: a la conductora le dijeron “no quiero ser tu amiga”