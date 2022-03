Sandra Bullock revela cómo fue ver a Channing Tatum desnudo durante la escena que grabaron en ‘Lost City’

No está claro cuánto dinero cobró Sandra Bullock por protagonizar la película ‘Lost City’ junto a Channing Tatum, pero más de uno habría estado dispuesto a pagar esa misma cifra por haberse encontrado en su lugar en una de las escenas, en las que su compañero de reparto se desnuda frente a las cámaras y ella le quita sanguijuelas de todo el cuerpo.

En el montaje final solo se puede ver parte del trasero del actor, pero durante el rodaje él tuvo que girarse hacia Sandra y colocarle la entrepierna a la altura del rostro. Para la actriz no fue un trabajo fácil, no porque no aprecie el físico privilegiado de Channing, sino porque le costaba mantener la concentración.

“Lo tenía justo enfrente, cara a cara, de lleno… con todo a la vista. Tuve que pasar bastante tiempo ahí abajo asegurándome de que no hubiera ninguna sanguijuela“, ha explicado Sandra en el programa de Stephen Colbert.

Al final la intérprete acabó encontrando un truco para distraerse: “Cuando estás ahí abajo y tienes dos páginas de diálogo, si estás mirando directamente, no conseguirás hacer nada. Así que en su lugar miré su muslo izquierdo, al corte entre esa área y la cara interior del muslo“. View this post on Instagram A post shared by The Lost City (@lostcitymovie)

