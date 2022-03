Día de San Patricio: cuáles son los mejores tipos de cerveza irlandesa que se consiguen en EE.UU.

Una de las maneras de celebrar el Día de San Patricio es con cerveza. Te compartimos algunas buenas opciones de cerveza irlandesa, aparte de Guinness, que puedes encontrar en Estados Unidos y que vale la pena probar.

Además de cervezas importadas, también incluimos algunas cervezas de estilo irlandés que son producidas en los Estados Unidos.

Smithwick’s es una de las cervezas más populares de Irlanda. Es una opción para quienes buscan un buen sabor pero que no sea tan fuerte. Smithwick’s tiene parte de ese sabor tostado que tienen las cervezas irlandesas, pero es una bebida con cuerpo más ligero, es sutil, con un amargor suave que se atenúa con notas dulces y malteadas.

Murphy’s es una cerveza oscura elaborada en Cork, Irlanda desde 1856. Tiene matices de sabor caramelo, chocolate y café con un cremoso final, que casi no dejan amargor. “Murphy’s debería ser absolutamente la Hipster Irish Stout”, señala Vinepair, y también describe que las latas vienen con el mismo componente nitro responsable de la cascada exagerada de Guinness.

Harp Lager es una de las cervezas irlandesas más populares en Estados Unidos. Esta lager es ideal para la temporada de calor, tiene un amargor equilibrado, con un sabor ligeramente lupulados, un poco cítrico, es ligera y refrescante.

O’Hara’s es cerveza que se elabora artesanalmente en Irlanda. “Tiene mucho cuerpo con un vertido cremoso y un fuerte sabor a espresso que se mantiene fiel a las stout tradicionales”, comparte The Pioneer Woman.

