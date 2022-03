El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, podría hacer una aparición estelar en los Óscar

Tras pronunciar una serie de discursos épicos en cámaras legislativas como la de los Comunes, en el Reino Unido, el Parlamento Europeo de Bruselas y el Congreso de Estados Unidos, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, podría aparecer también en la próxima ceremonia de entrega de los premios Óscar.

Ese es al menos el deseo de la humorista Amy Schumer, quien ha reconocido haberse puesto en contacto con la organización del evento para tratar de materializar su proyecto. Sin embargo, la propia intérprete ha admitido ahora que su iniciativa, ligada además al pasado de Zelenski como actor y humorista, tiene pocas probabilidades de salir adelante.

“Sí, de verdad que lo he propuesto. Quería encontrar alguna manera de que Zelenski pudiera aparecer vía satélite o con un discurso pregrabado, porque los Óscar tienen una audiencia millonaria en todo el mundo. No tendría problema alguno en hacer algo así, pero por desgracia no soy yo quien produce la gala”, ha explicado Schumer a su paso por el ‘talk show’ de su buena amiga Drew Barrymore.

La estrella de cine quiere recuperar así el carácter reivindicativo de los premios Óscar, especialmente en un momento crucial para la supervivencia de la democracia y la soberanía de Ucrania. La artista quiere resaltar también el drama humano que se desprende de una invasión rusa que ya ha dejado miles de muertos y millones de desplazados.

“Creo que hay cierta presión en el sentido de que muchos quieren que [el evento] sea como unas vacaciones en las que todos se olviden por una noche de lo que ocurre. Pero es que hay tantos ojos y oídos puestos en la gala de los Óscar. Creo que es una gran oportunidad para que se hagan ciertos comentarios, bromas incluso que resalten el panorama actual”, ha reflexionado.

