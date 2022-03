Muere el segundo preso en Rikers Island en lo que va de año y es un hispano

Coincidiendo en la misma semana en la que el Monitor Federal Independiente Nuñez presentó su primer reporte del año, el cual resaltó cómo la crisis humanitaria en Rikers Island sigue a pesar del cambio de mando en la Administración municipal, este viernes se reportó la muerte de otro reo en esa prisión, siendo el segundo en lo que va del 2022 y se trata de un hispano.

Las autoridades del Departamento de Correccionales de la Ciudad (DOC) identificaron al reo fallecido como George Pagan, de 49 años y quien murió el jueves en la mañana. Se encontraba encarcelado en el Centro Eric M. Taylor desde el 9 de marzo, y que alberga a presos varones adolescentes y adultos condenados a penas de un año o menos.

Aunque no se saben las causas exactas de la muerte de Pagan, algo que está siendo analizado por la Oficina del Médico Forense, sí se informó que el interno había sido traslado de emergencia al Hospital Elmhurs, donde falleció alrededor de las 8:30 a.m.

“Cualquier muerte bajo custodia es una tragedia y enviamos nuestras más profundas condolencias y simpatía a los amigos y familiares de esta persona”, dijo el comisionado del DOC Louis Molina en un comunicado, agregando que están “trabajando con nuestras agencias asociadas para realizar una investigación completa de las causas y circunstancias”.

La dominicana Melania Brown, activista y hermana de la también presa fallecida Layleen Polanco, indicó en un comunicado que Pagan estaba detenido con una fianza de $1,006, y que aparentemente no podía pagar.

“George Pagan fue asesinado por un régimen de libertad bajo fianza y cárcel que tortura a personas negras y marrones de bajos ingresos y otorga libertad antes del juicio y presunción de inocencia a los ricos y poderosos. No me sorprende, pero estoy muy triste. Este es un sistema que solo ha agravado el daño sin abordar sus causas reales. Es un sistema que me quitó a mi hermanita”, indicó Brown.

Layleen Polanco, una mujer transexual de origen hispano de 27 años, falleció en Rikers en junio del 2019, presuntamente como consecuencia de un ataque de epilepsia, luego de ser encerrada e incomunicada a pesar de las objeciones mostradas por un médico y de las convulsiones que había sufrido anteriormente.

De mal en peor

A pesar que tras asumir Eric Adams como nuevo Alcalde en enero y hacer una cambio de liderazgo en la agencia que administra las cárceles de la ciudad de Nueva York, de las cuales Rikers Island es la más grande, en el reporte de 78 páginas dado a conocer el pasado miércoles por el Monitor Federal Independiente Nuñez, se destacó que las cárceles siguen “en una crisis violenta y desordenada, marcada por un ausentismo crónico del personal, que alimenta la agresión continua, dejando a muchas personas detenidas, que deben valerse por sí mismas tras las rejas”.

El informe hacer especial hincapié que a pesar de la nueva Administración municipal, los problemas se han agravado “mucho más por la falta de dotación de personal”, y resalta en que la tasa de violencia en las cárceles de la ciudad de Nueva York, son “de siete a ocho veces más alta” que lo observado en otros sistemas correccionales del país.

El fallecimiento de Pagan es el segundo reportado de un interno en Rikers Island este año, luego que el 27 de febrero se informó del primero, un individuo del cual no se informó su nombre ni edad, y que solo se sabe que se encontraba detenido desde septiembre del año pasado.

En total en el 2021 fallecieron 16 prisioneros, más que los dos años anteriores combinados y la mayor cantidad desde 2016, cuando hubo 15 muertes bajo custodia, según los registros del DOC.

Muertos en Rikers Island: