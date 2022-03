Kylie Jenner desata rumores de boda secreta con Travis Scott

Kylie Jenner desató rumores de haberse casado con el padre de sus dos hijos, el rapero Travis Scott, al lucir un enorme anillo con incrustaciones de diamantes en una fotografía que compartió en sus historias de Instagram.

Aunque la intención de la publicación era darle protagonismo al bolso verde Hermès que la empresaria lució por el Día de San Patricio, el anillo se robó la atención de sus seguidores, quienes no tardaron en asegurar que se había casado en secreto.

Por las características de la joya, el sitio Page Six señaló que podría tratarse de un ‘Love Ring’ de diamantes pequeños de la marca Cartier, o bien un ‘Love Wedding Band’, que reafirmaría la teoría de su boda.

La pareja ha tenido un romance intermitente desde 2018, y aunque comparte dos hijos, Stormi, de cuatro años, y Wolf Jacques, que nació el pasado 2 de febrero, vive separada.

Según el diario The Sun, una fuente asegura que el rapero insiste en tener su propio espacio, “diciendo que Kylie no tiene nada que ver con lo que siente por ella o los niños, pero que no puede ser una estrella de la música y un padre juntos”.

“Cuando está con ella y los niños, está al 100% en modo papá, pero cuando está en su casa, está trabajando en su carrera. Travis divide su tiempo entre estar fuera haciendo shows, y cuando está trabajando en el estudio se queda en su casa y luego viene ‘a casa’ con Kylie y los niños durante unos días”, citó el medio británico.

Se dice que el intérprete de ‘Astroworld’ vive en su mansión de $23.5 millones de dólares en Brentwood, mientras que Kylie se queda en su casa de $36 millones de dólares en Holmby Hills, ambas en California.

Kylie Jenner admite estar viviendo un postparto muy complicado

Recientemente Kylie aseguró que no ha sido fácil para ella recuperarse del nacimiento de su segundo hijo.

En una publicación de Instagram, la fundadora de Kylie Cosmetics declaró a través de un video: “Sólo quería decir que el posparto no ha sido fácil. Esta experiencia personal ha sido un poco más dura que la de mi hija. No es fácil mentalmente, físicamente, espiritualmente. Es una locura. No quería volver a la vida sin decir eso porque sé que hay otras mamás que están pasando por lo mismo, puede parecer mucho más fácil para otras personas y eso nos hace sentir presionadas. No ha sido fácil para mí. Ha sido duro y sólo quería decirlo”.

