Hunter Biden está en la mira de los republicanos

Los republicanos tienen mayor confianza en que pueden lograr la mayoría en el Congreso, al menos en el Senado, lo que les permitiría lograr ciertos objetivos políticos contra el presidente Joe Biden camino a la elección presidencial del 2024.

Además de Hunter Biden, hay otras investigaciones que los republicanos querrán abrir, incluso contra el Dr. Anthony Fauci por su manejo de la pandemia de COVID-19 y quien ha criticado a ciertos republicanos por desinformación.

“Estoy seguro de que habrá muchas personas ingeniosas pensando qué hacer en esos comités”, dijo el senador Mike Braun (Indiana) a The Hill.

Por ejemplo, los senadores Rand Paul (Kentucky) y Ron Johnson (Wisconsin) podrían abrir indagatorias contra Fauci y Hunter Biden, respectivamente.

“Johnson y el senador Chuck Grassley (Iowa) se unieron previamente antes de las elecciones de 2020 para investigar a Hunter Biden como parte de una amplia investigación que también abordó el inicio de la investigación del FBI sobre Rusia”, indica el reporte.

Los publicanos, se agrega, se enfocarían en temas que no han sido atendidos.

“Johnson, si gana su candidatura a la reelección en noviembre, está listo para presidir el Subcomité Permanente de Investigaciones del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado”, se agregó.

Johnson le dijo a The Hill que estaba ansioso en profundizar “en todo”.

Este domingo, el senador Johnson ha exigido disculpas de los 51 expertos de inteligencia de EE.UU. que pusieron en duda los informes de The New York Post sobre la computadora del hijo del presidente Biden, donde habría información comprometedora, incluidos videos y fotos de contenido sexual.

“Estoy sorprendido de que el New York Times acaba de llegar a la conclusión de que la computadora portátil Hunter Biden era genuina”, dijo Johnson a WABC 770 AM. “¿Dónde han estado? Eso fue bastante obvio dentro de una semana o dos de las historias del New York Post”.

Agregó que el FBI tiene la información también, incluidos presuntos tratos comerciales en el extranjero Hunter Biden y su conexión con la empresa energética ucraniana Burisma, cuando su padre era vicepresidente.

“El FBI tenía que saber eso”, dijo Johnson. “No nos dijeron cuándo nos ofrecieron la computadora portátil. No pude tomarlo porque tenía que hacer mi debida diligencia. El FBI lo sabía. Nos pusimos en contacto con el FBI… La gente debería estar indignada”.

El hijo del presidente Biden ha enfrentado varios problemas personales, incluidos cuestionamientos sobre negocios en Ucrania, así como abuso de drogas, además de problemas con IRS, por lo cual tuvo que pedir más de $1 millón de dólares prestados.