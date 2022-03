Hillary Clinton anunció que dio positivo por Covid-19 y presenta síntomas “leves”

Hillary Clinton informó este martes por la noche que dio positivo por Covid-19, experimentando actualmente síntomas “leves”, similares a los del resfriado.

A través de su cuenta en Twitter, la exsecretaria de Estado reveló su diagnóstico, e indicó que se “siente bien”. Destacó además la aplicación de las vacunas, pues le ayudaron a protegerse contra casos más graves.

“Estoy más que agradecida que nunca por la protección que las vacunas pueden brindar contra enfermedades graves”, escribió Clinton. “Por favor, vacúnese y refuerce si aún no lo ha hecho”.

Well, I've tested positive for COVID. I've got some mild cold symptoms but am feeling fine. I'm more grateful than ever for the protection vaccines can provide against serious illness. Please get vaccinated and boosted if you haven't already! — Hillary Clinton (@HillaryClinton) March 22, 2022

Asimismo, detalló que su esposo, el expresidente Bill Clinton, arrojó negativo y se mantendrá en cuarentena en su casa hasta que su hogar esté completamente limpio.

El contagio Hillary Clinton se produce horas después de que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, informara que dio positivo por Covid-19, lo que le impediría acompañar al presidente Joe Biden a una gira europea en Bruselas y Varsovia.

“Hoy, en preparación para viajar a Europa, me hice una prueba de PCR esta mañana. Esta prueba resultó positiva, lo que significa que cumpliré con la guía de los CDC y no estaré en el viaje del presidente a Europa”, manifestó Psaki en un comunicado.

Today, in preparation for travel to Europe, I took a PCR test this morning. That test came back positive, which means I will be adhering to CDC guidance and no longer be traveling on the President’s trip to Europe. — Jen Psaki (@PressSec) March 22, 2022

La portavoz de la Administración Biden aclaró que tuvo un contacto limitado con Joe Biden. Las pruebas realizadas el lunes y martes por parte del mandatario arrojaron negativo, dijo la funcionaria.

Asimismo, el expresidente Barack Obama informó el pasado 13 de marzo que fue contagiado por el virus pandémico, y aprovechó para hacer un llamado a los ciudadanos a vacunarse y aplicarse el refuerzo.

“Acabo de dar positivo por Covid. He tenido la garganta áspera durante un par de durante un par de días, pero me siento bien por lo demás. Michelle y yo estamos agradecidos de haber sido vacunados y reforzados, y ella dio negativo”, indicó Obama desde su cuenta en Twitter. “Es un recordatorio para vacunarse si aún no lo ha hecho, incluso cuando los casos bajan”. I just tested positive for COVID. I’ve had a scratchy throat for a couple days, but am feeling fine otherwise. Michelle and I are grateful to be vaccinated and boosted, and she has tested negative.



It’s a reminder to get vaccinated if you haven’t already, even as cases go down.— Barack Obama (@BarackObama) March 13, 2022

