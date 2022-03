Violador en serie que se hacía pasar como conductor de Uber es sentenciado a 41 años de cárcel en Ohio

Un violador serial que se hizo pasar como conductor de Uber fue sentenciado a un mínimo de 41 años de prisión este jueves en Ohio.

Christian Burks, de 28 años, se declaró culpable de violar a cinco mujeres en Cleveland, entre octubre de 2017 y mayo de 2020. El convicto pretendió ser un chofer de la aplicación de taxis para acercarse a las víctimas.

La convicción del pervertido fue, en gran parte posible, por los testimonios de las víctimas que declararon como parte del juicio.

“Yo espero que seas perseguido por mi cuerpo lívido que yacía en el asiento trasero de tu auto”, manifestó la mujer.

“Yo espero que vivas cada uno de tus días con el peso aplastante de mi alma en tu mente”, expresó una víctima según citada por Cleveland.com.

“Yo no soy débil. No estoy indefensa. Yo no soy un objeto para que me utilices a tu disposición. Yo no seré perseguida por el pensamiento sobre ti”, agregó la sobreviviente.

Otra víctima, que no fue capaz de mirar al agresor a la cara durante su declaración, indicó: “Yo nunca pude haber pensando que mi vida llegaría a esto. A mí me engañaron para que creyera que alguien era lo que no era”.

El agresor abordaba a sus víctimas en el exterior de restaurantes en el centro de la ciudad.

La jueza del condado Cuyahoga, Joan Synenberg, describió al abusador como “astuto” y “despiadado” al aprovecharse de mujeres que solo intentaban llegar seguras a sus viviendas.

“No hay una sola cosa que las víctimas hayan hecho para ser responsables de lo que les pasó”, expuso la jueza. “Yo espero que ellas puedan liberarse de cualquier cualquier espacio que ocupes en sus cabezas”, añadió.

Burks, quien es padre de cuatro, también se declaró culpable de cargos de secuestro y violencia doméstica, entre otros.

