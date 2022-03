Britney Spears no tiene idea de quiénes son Pete Davidson y Scott Disick

Si bien Pete Davidson ha estado mucho en las noticias últimamente gracias a su relación con Kim Kardashian, parece que Britney Spears no se ha mantenido al día con todo eso.

Y es que la princesa del pop admitió a través de la publicación de un video en su cuenta de Instagram que “no tiene idea” de quién es la estrella de ‘Saturday Night Live’, pero no todo queda ahí.

Britney tampoco conoce el estatus de celebridad de Scott Disick, el padre de los hijos de Kourtney, otra de las hermanas más famosas y una de las protagonistas del reality show ‘Keeping Up With The Kardashians’.

“Lo siento, tuve que volver a publicar esto. No tengo idea de quiénes son estas personas en el video, ¡pero me hizo reír mucho!”, escribió Spears en un clip grabado por Pete en el que se ve cómo hace una panorámica para mostrar a Scott y a sus amigos profundamente dormidos en un sillón mientras ven la televisión.

Dicha grabación ya no aparece más en la cuenta de la cantante, pero había sido publicada originalmente en stories del perfil de Scott en la que subtituló: “Boyz night was wild” (“la noche de los chicos fue salvaje”).

Los seguidores de Britney no tardaron en reaccionar en que no conocía a las personalidades de la televisión y aunque ambos estén relacionados con el clan más famosos de Hollywood hay distintas razones para comprender por qué ella no ha podido reconocerlos.

Pete Davidson, por ejemplo, no cuenta actualmente con redes sociales. En febrero pasado había regresado a Instagram bajo el perfil @pmd, pero días después desapareció de la plataforma.

Scott Disick, por su parte, sí utiliza sus redes, pero finalizó su relación con Kourtney desde 2015 lo que lo ha alejado un poco de ser parte de esa atención de la que las Kardashians son acreedoras.

Por otro lado, la publicación de Britney se produce una semana después de que su cuenta de Instagram desapareciera misteriosamente y sus seguidores sospecharan que ella misma la desactivó.

Para la intérprete de ‘Toxic’, Instagram se ha convertido en la plataforma de referencia para que comparta sin filtros sus pensamientos.

Desde la histórica victoria legal que le valió a la cantante su libertad en noviembre pasado, se ha pronunciado en términos claros contra todos, desde su padre y su madre, Jamie y Lynn Spears, hasta su ex equipo de gestión y su hermana menor, Jamie Lynn.

